Drets Socials
La Generalitat prioritza enderrocar l’actual Residència ICASS de Reus i construir-la de nou
La proposta ja s’ha fet arribar al govern de l’Estat, propietari dels terrenys on es troba
La Generalitat de Catalunya considera que l’enderroc i la nova construcció de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, és «la millor de les opcions», tal com va avançar Canal Reus i ha confirmat Diari Més. Fonts del Departament de Drets Socials i Inclusió afirmen que es prioritza construir-la de nou perquè «des d’un punt de vista arquitectònic serà un equipament de més qualitat, adequat a la nova normativa i amb espais ajustats a unitats de convivència que permetrà tenir una atenció més personalitzada als usuaris». La proposta ja s’ha fet arribar al govern de l’Estat, propietari dels terrenys on es troba.
L’altra possibilitat que hi ha sobre la taula és reformar i rehabilitar l’edifici actual. Això no obstant, la inversió necessària ascendiria a uns 19,5 milions d’euros segons les darreres valoracions tècniques, una quantitat superior als 14 milions previstos en primer terme i que «sobrepassa amb escreix el cost de construir una nova residència», un nou escenari que portava a estudiar «diverses alternatives», tal com va exposar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, en resposta a una bateria de preguntes formulada pel grup parlamentari de Junts.
En les pròximes setmanes, el Govern català preveu que se sàpiga finalment quina de les dues opcions acabarà concretant-se i, si no obté resposta, la intenció és plantejar la qüestió en la següent comissió bilateral amb Madrid. «Reus recuperarà un equipament que ha de ser modern, de qualitat i públic», valora el secretari general del Departament, Raúl Moreno. Així mateix, afegeix que la construcció d’una nova residència «situarà Reus a l’avantguarda dels serveis residencials pel que fa a la configuració arquitectònica de l’edifici i als serveis residencials que s’oferiran». Moreno també subratlla que la residència serà «100% pública de gestió directa per part de la Generalitat».
Compromís per escrit
El secretari general va reunir-se ahir amb l’Ajuntament de Reus i l’Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública per informar-los de la proposta. La junta de la plataforma expressa que «estem d’acord amb tot el que ens han dit perquè si això beneficia que l’obra es pugui fer més ràpida ens va bé». Això no obstant, el seu vistiplau està supeditat a la signatura d’una acta notarial mitjançant la qual les tres parts que es van trobar —Govern, consistori i l’entorn de l’ICASS— es comprometen que l’equipament continuarà sent 100% públic una vegada reobri. «Demanem que, si hi ha tan bona voluntat, que es faci aquest gest», requereixen, tenint en compte el gir de guió viscut recentment, atès que, fins a la visita institucional del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, sempre s’havia parlat de «reformes».
A més, els familiars demanen que els treballadors tornin als llocs que ocupaven, així com que es prioritzi el retorn dels usuaris que ja hi havia a l’equipament. També, que la nova residència mantingui tots els serveis de què gaudia.