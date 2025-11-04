Diari Més

Reus tindrà set plantes de bateries per emmagatzemar energia: "Reduirà el risc d'apagada"

És un sistema que ajuda a l'estabilitat de la xarxa elèctrica, rendibilitza l'energia renovable i abarateix els costos

Fotografia d'arxiu de la parcel·la on està previst que s'instal·lin les bateries del projecte.Tjerk van der Meulen

Sergi Peralta Moreno

Reus acollirà un ambiciós projecte de set plantes d’emmagatzematge d’energia elèctrica. Promogut per l’empresa Isabel Development 4 SL, el sistema de bateries permetrà gestionar la producció d’energia produïda per fonts renovables, maximitzar el seu rendiment i contribuir a la flexibilitat del sistema. A més, permetrà «evitar o que es redueixi el risc que es produeixi una apagada», detalla el professor del Departament d’Enginyeria Mecànica i membre del CREVER-Grup de Recerca d’Enginyeria Tèrmica Aplicada de la URV, Joan Carles Bruno. Cada instal·lació tindrà una potència instal·lada de 4,5 MW.

La Generalitat de Catalunya ja va atorgar a l’estiu les autoritzacions administratives prèvia i de construcció de les plantes, denominades Bellissens 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, que s’alçaran a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV i la subestació elèctrica SE Bellissens. Bruno explica que quan hi ha un excés d’energies renovables, per exemple, durant les hores centrals del dia en el cas de la fotovoltaica, en què hi ha molta disponibilitat i poc consum, hi ha l’escenari de la «sobreproducció», que pot desencadenar en una «inestabilitat de la xarxa». Les fonts renovables són intermitents, de forma que les bateries ajudarien a emmagatzemar la producció «per poder-la utilitzar quan sigui necessari» i, a la vegada, permetrien «regular millor la xarxa».

El professor del màster del Vehicle Elèctric de la URV, Carlos Olalla, destaca que és «una molt bona notícia» que s’instal·li una planta d’aquestes característiques perquè «al país no en teníem cap d’operativa». «Era una situació una mica estranya, tenint en compte el pes que tenen les renovables a l’Estat i les dificultats per garantir l’estabilitat de la xarxa elèctrica», assenyala. El docent considera que l’apagada de l’abril podria haver accelerat la tramitació del projecte, però, independentment de si hi té relació o no, «té importància en aquest sentit». Recorda les apagades que es van viure al sud d’Austràlia el 2017. El país oceànic va aconseguir estabilitzar la xarxa amb un sistema de bateries «semblant al cas de Reus». Així mateix, la metodologia pot ajudar a reduir costos i, al final de la cadena, la factura de la llum. «Que es faci això crec que pot ajudar a evitar episodis com els que es van veure fa uns mesos», analitza. A més, afegeix que es podrà aprofitar «molt més» les plantes d’energia renovable perquè, en l’actualitat, si no es pot consumir a l’instant, «es retalla o es perd» i, així, es podran emmagatzemar.

Per la seva banda, el catedràtic del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV, Jesús Brezmes, apunta que la xarxa elèctrica tradicional «es basava en l’equilibri entre oferta i demanda». «Havia de ser pràcticament el mateix perquè, si no, apareixia el concepte de desestabilització», comenta, tot aportant: «Si hi ha sobreproducció d’energia respecte al consumidor, això pot desestabilitzar la xarxa, de la mateixa manera que si la demanda és superior a la producció». Per garantir l’equilibri, junt amb el component d’aleatorietat que ofereix l’energia renovable i el seu creixent ús, és important l’emmagatzematge.

Bateries d'ió liti en marxa

El projecte promogut per Isabel Development 4 SL s’ubicarà a tocar de la carretera N-340, la seu de la ITV a Reus i la subestació de Bellissens. Les set instal·lacions tindran una potència de 4,5 MW i empraran bateries d’ió liti. Cada una estarà conformada per quatre contenidors, d’entre deu i dotze racks de bateries, i inclourà un centre de transformació i una línia soterrada d’interconnexió, amb destí a la subestació elèctrica SE Bellissens. El pressupost total de la inversió s’eleva cap als 16 milions d’euros, amb costos d’entre 2,2 i 2,5 milions per acció. El termini màxim per a la seva posada en marxa és de 2 anys, que van començar a comptar el juliol, amb la resolució de l’administració pública i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Una vegada activada, el titular haurà de trametre una memòria de l’exercici cada any.

Bateries al Pavelló Olímpic Municipal

L’Ajuntament de Reus ja ha tret a licitació el contracte per instal·lar bateries d’acumulació d’energia connectades al sistema fotovoltaic del Pavelló Olímpic Municipal. Amb un pressupost base de 48.303,47 euros (IVA inclòs), les bateries tindran una capacitat total de 50 kWh. El termini d’execució de les obres serà de quatre mesos.

Ordenar la implantació d'energies renovables

El Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar ahir els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les Energies Renovables (PLATER), que té com a finalitat ordenar i promoure la implantació d’energies renovables, sobretot, l’eòlica i la fotovoltaica, en el conjunt de Catalunya, de manera que es pugui caminar cap a la descarbonització del model energètic actual. També ha d’actuar com a ajuda per a la regulació de les instal·lacions d’energies renovables per als municipis. El document recull la necessitat d’incrementar en 48.000 MW la producció d’energies renovables, per potenciar un model net, descentralitzat i de cara al 2050, així com una economia neutra en emissions de gasos amb efecte hivernacle. Per ubicar-les, no serà suficient amb els edificis i les zones artificialitzades, sinó que també se cercaran altres espais. El que es pretén és que cada territori aporti en funció de la seva capacitat. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va detallar, en una reunió amb els mitjans de comunicació, que ara es comunicaran els resultats a les diferents administracions locals i als diversos agents que puguin estar interessats en la qüestió, per tal d’explicar la metodologia emprada, què significa el pla i el seu calendari d’implantació, així com les eines de què disposaran, com un visor web. El document sortirà a exposició pública a principis del 2026, amb un període d’al·legacions de tres mesos. Conclòs el termini i havent analitzat i respost les queixes, propostes i suggeriments rebuts, la voluntat del Govern és aprovar definitivament el PLATER per decret entre finals del 2026 i principis del 2027. La informació ja s’ha tramès als consells comarcals, atès que respon a una «demanda específica del món municipal», explicà Paneque.
