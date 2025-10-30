Economia
EnerHub Reus reunirà els principals referents del sector energètic el pròxim 5 de desembre
El congrés, impulsat per Reus Energia, convertirà la ciutat en un punt estratègic de la transició energètica i la innovació sostenible
L’Ajuntament de Reus ha presentat aquest dijous, 30 d’octubre, la primera edició d’EnerHub Reus, el congrés de la transició energètica, que es celebrarà el 5 de desembre a FiraReus Events. Promogut per Reus Energia, amb el suport de col·laboradors públics i privats, l’esdeveniment vol posicionar la ciutat com a nucli estratègic de transformació energètica i com un espai de trobada per al diàleg, la innovació i la col·laboració entre empreses, institucions, món acadèmic i ciutadania.
“El nostre objectiu és que EnerHub Reus esdevingui un referent a Catalunya i a l’Estat en matèria de transició energètica, sostenibilitat i innovació. Serà un espai on la teoria es converteixi en acció, on compartirem coneixement i activarem solucions reals per avançar cap a un model energètic més net, just i generador d’oportunitats econòmiques”, ha destacat el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio.
El programa inclourà ponències, taules rodones i tallers sobre qüestions clau com l’emmagatzematge energètic a gran escala, la descarbonització industrial, les comunitats energètiques i les noves alternatives a la producció solar.
El congrés comptarà amb un comitè científic de prestigi, integrat per figures de referència com Josep Maria Arauzo-Carod, Helena Badger, Joan Herrera, Lluís Morer i Merche Carod, que garanteixen el rigor i la qualitat del contingut.
Com a convidat especial, hi participarà José Elías, fundador d’Audax Renovables, reconegut com una de les veus més inspiradores del sector energètic. La seva ponència de cloenda oferirà una visió innovadora sobre com la iniciativa empresarial i la tecnologia poden impulsar el futur de l’energia.
Més de 500 professionals i espai de networking
Es preveu reunir més de 500 professionals dels àmbits energètic, industrial, acadèmic i institucional, amb l’objectiu de fomentar aliances, impulsar projectes conjunts i donar visibilitat a iniciatives inspiradores del territori i d’altres punts de l’Estat.
Enerhub també inclourà sessions destacades com la de descarbonització industrial, amb Míriam Díaz de los Bernardos (Eurecat) com a ponent inaugural; debats sobre emmagatzematge energètic a gran escala, comunitats energètiques, alternatives a l’energia solar, distribució elèctrica i reptes de futur en l’àmbit urbà, industrial i del transport.
Les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web oficial www.enerhubreus.cat, on també es pot consultar el programa complet, horaris, accés al recinte i altres detalls logístics.
L’organització de l'esdeveniment compta amb el suport d’empreses i entitats com Arcamo Group, Escardó Serveis, la Cambra de Comerç de Reus, l’Oficina Empresarial de Transició Energètica, Edinor, La Caixa i Serveo, així com amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.