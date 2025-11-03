Tecnologia
El Congrés TECNIO 2025 reunirà investigadors i empresaris per impulsar la innovació catalana
L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració de la URV i la participació dels grups de recerca Tecnatox i AMIC, tindrà lloc l’11 de novembre a firaReus Events
La ciutat de Reus es convertirà l’11 de novembre en la capital catalana de la innovació i la transferència tecnològica amb la celebració del Congrés TECNIO 2025. L’esdeveniment, que tindrà lloc a FiraReus Events, reuneix els principals actors de l’ecosistema de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) del país sota el lema: “Quin model de transferència necessita Catalunya?”.
El congrés està impulsat per l’Associació TECNIO, amb el suport d’ACCIÓ, l’Ajuntament de Reus, REDESSA i la URV, i comptarà amb la participació de polítics, investigadors i empresaris locals i catalans. Entre els ponents destacats hi ha Sandra Guaita, alcaldessa de Reus; Begoña Muguerza i Francesc Medina, investigadors de la URV; i Julio Lloret i Eric Navarrete, emprenedors d’empreses sorgides del model TECNIO com Jolt Solutions i Nanochronia.
Durant la jornada es debatran models eficients de transferència de tecnologia, casos d’èxit de col·laboració entre investigació i empresa, i noves iniciatives d’emprenedoria científica, a través de ponències, taules rodones i tallers pràctics. L’esdeveniment també oferirà espais de networking i trobades B2B per facilitar la connexió entre investigadors, empreses i inversors.
El congrés arriba en un moment clau per a Reus, recentment reconeguda pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats com a Ciutat de Ciència i Innovació, i coincideix amb el 25è aniversari de la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV), entitat clau en la transferència de coneixement i en la connexió entre universitat i societat.
L’objectiu del TECNIO 2025 és apropar la innovació a les empreses, generar noves oportunitats entre els agents de l’R+D+i i reforçar la competitivitat de Catalunya en el camp de la tecnologia i la recerca aplicada. Les inscripcions ja estan obertes a tots els interessats.