Educació
L'Ajuntament promociona l'oferta singular per acabar amb la segregació escolar
La Generalitat és qui regula i aprova els grups singulars proposats
L’Ajuntament de Reus treballa per promocionar l’oferta singular en tres centres educatius de la ciutat, les escoles Pompeu Fabra, Rubió i Ors i Marià Fortuny, a través d’una eina que ofereix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Enguany l’Escola Pompeu Fabra ha rebut per primera vegada en la història de Reus a un grup singular format per quatre famílies, una experiència que des de l’Ajuntament han considerat positiva. «La idea és intentar revertir la situació d’alta complexitat d’alguns centres educatius de Reus i aquesta eina ens ajuda a fer grups més heterogenis. I, a més, parlem amb les famílies que van prendre aquesta iniciativa i estan molt contents», apunta la tècnica de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus, Núria López.
El Decret 11/2021 del 16 de febrer de la Generalitat de Catalunya, en l’article 61.1, afirma que el director dels serveis territorials «pot fer una oferta de places singular en els cursos inicials en centres amb una concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques, adreçades a grups sol·licitants». Precisament, serà responsabilitat de la directora dels serveis territorials d’Educació a Tarragona decidir si accepta a tràmit les propostes que li arribin en aquest cas. Per tant, aquesta eina permet que un grup de famílies, sense establir una xifra concreta, opti a fer una preinscripció conjunta per inscriure’s totes en un mateix centre i, en cas de ser acceptada, s’asseguraran aquesta plaça prèviament a la convocatòria ordinària de places.
Per tal de donar a conèixer aquesta opció, des del consistori han iniciat una sèrie de xerrades en els tres centres implicats que va començar la setmana passada a l’Escola Pompeu Fabra. Ahir va ser el torn de l’Escola Rubió i Ors i finalitzarà a l’Escola Marià Fortuny demà dimecres 5 de novembre a les 17 hores. La xerrada d’ahir va comptar amb la presència de la tècnica d’Educació, el director de l’Escola Rubió i Ors, Carlos Hugo Velarde, i una de les mares que va fer ús de l’eina del grup singular per inscriure a la seva filla a l’Escola Pompeu Fabra. «Teníem clar que qualsevol escola pública seria una bona opció, però també pensàvem que Pompeu era una opció que ens encaixava per diferents qüestions que sobretot vam descobrir quan vam parlar amb l’equip directiu», remarca la mare. D’aquesta manera, tant ella com el director de la Rubió i Ors animen a les famílies a posar-se en contacte amb els centres per «descobrir el seu projecte i les seves particularitats» i no deixar-se emportar per les etiquetes.
Ara bé, una de les complexitats d’aquest procés són els seus tempos, ja que les famílies han de fer la inscripció molta més antelació. «No hi ha un calendari concret, però és recomanable que com més aviat es faci la petició de grup singular, millor. Hem de pensar que quan es publica l’oferta inicial de places ja han quedat reservades aquelles que són per grups singulars», insisteix la tècnica. Alhora, López assegura que des de l’Ajuntament es posen a disposició de les famílies per tal d’assessorar-les i acompanyar-les en aquest procés i tràmits: «La idea seria que si hi ha alguna família interessada que es posi en contacte amb nosaltres i, d’aquesta manera, aconsellar-les i posar-les en contacte amb altres famílies que estiguin interessades en aquesta idea a través dels canals de l’Ajuntament».
Zonificació escolar
Ara bé, quan el grup singular de la Pompeu Fabra va rebre el vistiplau encara no s’havia definit la zonificació escolar i, precisament, cap de les famílies pertanyia a la zona assignada al centre. «Segons la normativa, no hauria de ser possible que una família de fora de la zona accedís a un centre d’una altra zona», comenta la tècnica. Així i tot, les famílies del grup de la Pompeu Fabra animen a la resta a fer-ho: «Nosaltres ho hem pogut fer i crec que tenim entre mans una eina molt positiva».