El Memorimage 2025 s'inaugura aquest dimarts amb una vintena de pel·lícules
El Festival de cinema Internacional de Reus oferirà una selecció dels millors films de l’escena nacional i internacional de l’últim any
Festival Internacional de Cinema de Reus s’inaugura aquest dimarts 4 de novembre amb una edició especial que celebra el 20è aniversari del certamen i que inclou 21 pel·lícules dedicades a biografies, històries personals i al poder sanador del cinema i les imatges. Totes les sessions seran gratuïtes i sis d’aquestes produccions faran la seva estrena a Catalunya.
Del 4 al 7 de novembre, el Teatre Bartrina es convertirà en el punt de trobada per a cinèfils, creadors i professionals del sector audiovisual. Una de les grans novetats d’enguany és la incorporació del nou director artístic, Agustí Argelich, reconegut director, productor i programador, recentment distingit com a Membre d’Honor de l’Acadèmia del Cinema Català.
Una programació que celebra la memòria i el poder del cinema
La Secció Oficial del Memorimage 2025 oferirà una selecció dels millors films nacionals i internacionals de l’últim any. Entre ells destaquen: The Unfixing, de Nicole Betancourt, que entrellaça una història personal de sanació amb la crisi climàtica global, i La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski, una exploració poètica sobre la reparació a través de les imatges.
Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian, ens presentarà un retrat de la vida i obra del cineasta Pere Portabella i dels darrers 70 anys d’història europea. El petit peó, de Joan Gamero, ens parlarà sobre el geni dels escacs Arturo Pomar i la seva relació amb el franquisme. Merckx, de Christophe Hermans i Boris Tilquin, repassa la trajectòria i els reptes de la llegenda del ciclisme.
El festival manté el seu compromís amb el territori a través de la Secció MemoriReus, que inclou l’estrena mundial de Naufragis, bussos i homes “rana”, de Josep Maria Castellví Viladegut, sobre les restes de vaixells a l’Ebre després de la Segona Guerra Mundial, i l’estrena catalana de Renàixer, de Mario Pons, un retrat musical del Delta i les Terres de l’Ebre.
La Secció MemoriJove oferirà sessions matinals per estudiants d’ESO i Batxillerat, amb debats posteriors per fomentar el pensament crític. S’hi projectaran sis pel·lícules que aborden la memòria històrica, el feminisme i la identitat, entre les quals Dolores Ibárruri. Pasionaria, d’Amparo Climent, Odradek, de Juli Suàrez, i Arcadi, de David Serrano Blanquer, així com tres curtmetratges centrats en la memòria col·lectiva.
També s’hi estrenaran els curtmetratges dels alumnes del Col·legi Sant Josep i de l’Escola Puigcerver, realitzats dins del concurs MemoPlay, que impulsa la creativitat i la difusió del llegat audiovisual.
Sessions especials i aliances internacionals
El Memorimage 2025 acollirà dues sessions amb carta blanca dels festivals UnArchive (Itàlia) i MUTA (Perú), tots dos especialitzats en la reutilització creativa d’imatges d’arxiu. UnArchive presentarà 16 millimetri alla rivoluzione, de Giovanni Piperno, mentre que MUTA proposarà la sessió de curtmetratges La mirada, l’arxiu i la persistència dels cossos i territoris en resistència, amb peces de creadors com Leila Fatima Keita, Paulina López Cabrera o Rocío Llambí.
El festival incorpora també una nova col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, que organitza la taula rodona De l’arxiu al núvol: reptes i desafiaments de la transició de l’analògic al digital, amb la participació d’experts com Iolanda Ribas, Mar Llanas, Luca Ricciardi i Milagros Távara.
Una inauguració i una cloenda per celebrar dues dècades de cinema
El festival s’inaugurarà el dimarts 4 de novembre amb Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei, de Jorge Cebrián, sobre l’aventurer que es va autoproclamar Rei d’Andorra el 1934, interpretat per Manel Piñero. La cloenda, el 7 de novembre, anirà a càrrec de Quelques siècles de plus, de Raphaël Martin-Dumazer, que documenta la restauració d’una pel·lícula dels anys vint, des de la preservació fins al procés digital.
Les dues gales seran obertes al públic al Teatre Bartrina, amb inscripció gratuïta, i serviran per celebrar el 20è aniversari d’un festival que continua fent de la memòria audiovisual un espai de creació i reflexió compartida.