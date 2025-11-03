Via Pública
Astorga, Mare Molas i Doctor Ferran, els tres punts foscos principals de la ciutat de Reus
L’Ajuntament té previst actuar en aquests indrets per donar-hi solució
L’Ajuntament de Reus assenyala els carrers d’Astorga, Mare Molas i Doctor Ferran com les prioritats actuals en la necessitat d’actuar per eliminar punts foscos a Reus. Tot i que no descarten que n’hi hagi en altres indrets de la ciutat, han estat els tres punts on s’hi ha detectat una manca d’il·luminació durant les nits que genera punts foscos. A més, són tres espais pendents o enmig d’un procés de reordenació urbanística que hauria de comportar la millora d’aquest aspecte. El regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, apunta que un dels principals motius perquè aquesta situació estigui succeint en diversos punts de la ciutat és que la il·luminació d’alguns dels carrers no ha evolucionat a la vegada que els carrers i l’urbanisme ho han fet.
«Aquí hi ha una feina prèvia molt important que s’ha fet en conjunt amb Urbanisme i Serveis a les Persones, que és tot el tema de l’enllumenat amb perspectiva de gènere i feminisme», remarca el regidor Marcos, que recorda que es van dur a terme caminades al voltant de la ciutat per tal de detectar els punts foscos. Ara bé, matisa que aquests punts foscos, que agreugen la sensació d’inseguretat que una persona pot patir durant la nit, no només són causats per una deficiència lumínica: «Hem de buscar noves interpretacions de l’urbanisme. Per exemple, hi ha parcs on l’alçada de la vegetació genera un racó fora de la vista i amb poca llum. Aleshores, aquí no hem de canviar el llum, sinó treballar amb jardineria».
Així i tot, hi ha bastants casos on un deficient sistema d’enllumenat és el causant de la mala il·luminació, com ha estat el cas de Doctor Ferran. «A Doctor Ferran vam comprovar que el problema era que els fanals eren molt alts i enfocaven al primer pis i no cap a terra, i això no generava molta il·luminació a l’espai», apunta Marcos. Així i tot, puntualitza que no tots els problemes es resolen col·locant més fanals, sinó també actualitzant la seva tecnologia. «En aquest mandat estem duent a terme una gran inversió en via pública i també en l’àmbit de l’enllumenat. Però això també ha posat en evidència que tenim tan sols un 20% de la ciutat amb sistema LED i cal impulsar tots aquests sistemes que, a banda de ser més eficients, donen més qualitat lumínica», valora el regidor de Via Pública. En aquest sentit, defensa que amb una tecnologia actualitzada es podrien resoldre bona part de les problemàtiques pel que fa a il·luminació en la via pública.
Projectes de millora
Dels tres carrers assenyalats, el que té més avançat el seu canvi és Doctor Ferran. Actualment, s’està duent a terme la primera fase de la reforma de Doctor Ferran, que va des de l’avinguda dels Països Catalans fins a carrer de Roger de Belfort. En aquest espai es té previst passar dels 7 punts de llum actuals a un total de 19, a més de col·locar-los més baixos.
Pel que fa a Astorga, està prevista la seva transformació en un eix cívic. Precisament, en el pla d’inversions per a l’exercici 2026 aprovat el passat divendres 24 d’octubre en el ple municipal es preveu destinar 1.270.845 euros a aquest projecte. Segons explica Daniel Marcos, estan treballant en aquesta temàtica i el projecte ha de preveure una millora substancial de la il·luminació en aquesta zona.
Quant a carrer Mare Molas, aquest rotatiu va avançar que l’Ajuntament es plantejava la seva reforma urbanística i, per aquest motiu, el pla d’inversions també recull una partida pressupostària de 50.000 euros en dur a terme un estudi previ. Marcos remarca que aquest és un «deute històric» amb aquest barri, tot i que encara no es tenen detalls de com serà l’actuació i el consistori està cercant el finançament imprescindible per tal d’impulsar la obra en un futur.