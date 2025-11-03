Religió
La Sang de Reus decideix en assemblea rebutjar el cessament de la Junta
També ratifiquen la decisió d'abandonar l'Agrupació d'Associacions de Confraries de Setmana Santa de Reus
La Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Reus va celebrar el passat dijous 30 d’octubre al vespre una Assemblea General Extraordinària en què es contraposava a la decisió de l’Arquebisbat de Tarragona de la revocació de la junta. Segons expliquen des de l’entitat, la reunió va comptar amb el vot unànime de 157 votants per acordar quatre punts.
En primer lloc, ratifiquen «la decisió de causar baixa de l’Agrupació d’Associacions de Confraries de Setmana Santa de Reus i donar poder judicials i extrajudicials als advocats per tal de defensar el patrimoni i interessos de La Sang». A més, consideren que aquesta decisió no vulnera cap article dels Estatuts de la Reial Congregació.
Segon, sol·liciten a la Junta de Govern que «faci efectiva la baixa com a congregants de diversos membres per haver convocat reunions de Junta de Govern al marge del Clavari, adoptant acords contraris als interessos de la Reial Congregació i difonent informacions internes per tal de perjudicar a La Sang», fets que consideren «molt greus».
A continuació, rebutgen el decret emès per l’arquebisbe que revoca a la Junta, considerant que «no s’ajusta a la legalitat canònica». I, finalment, declaren persona non grata a dos individus per suposadament actuar en contra dels interessos i el bon nom de la Congregació.
Aquesta situació arriba després que el passat 22 de setembre La Sang decidís abandonar l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus per suposades calúmnies i difamacions rebudes al llarg dels anys. Davant d’aquest fet, l’Arquebisbat de Tarragona va titllar la situació de «despropòsit» i, fins i tot, va llençar un ultimàtum al sector insurgent perquè retornés a l’Agrupació.
En no donar el braç a tòrcer, finalment l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va cessar a la Junta de Govern el passat 23 d’octubre i va nomenar l’advocat Javier Balañá de Eguía com a comissari delegat, amb l’objectiu de restablir les relacions institucionals i reformar els estatuts.