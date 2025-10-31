Mobilitat
La Urbana de Reus adquireix precintes per immobilitzar patinets sense assegurança
El cos policial utilitzarà precintes de seguretat en cas d'haver d'immobilitzar un patinet elèctric
Els usuaris de patinets elèctrics hauran de contractar obligatòriament una assegurança a partir del 2 de gener de 2026. Una normativa que s’aplicarà a tota Espanya i que té com a objectiu donar una major seguretat i ordre a tots els usuaris de la via pública davant l’increment de la presència d’aquest Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) en els últims anys. Per aquest motiu, des de la Guàrdia Urbana de Reus ja s’estan preparant per a l’arribada d’aquesta nova normativa que els agents municipals hauran d’aplicar.
El sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Reus, Juan Manuel Cenizo, considera que és una mesura «necessària», ja que són vehicles de motor que «com que són capaços d’agafar una certa velocitat poden fer mal». Davant d’aquesta tesitura, el cos s’ha preparat per a les possibles infraccions que es cometin en un futur: «Serà la mateixa feina que ara tenim amb qualsevol vehicle, perquè podrem immobilitzar el vehicle en cas que aquest no estigui assegurat». Per aquest fet, des de la Guàrdia Urbana han adquirit un precinte de seguretat, identificat amb un codi, que servirà per immobilitzar els patinets.
«En un accident, tant si el culpable és el patinet com si no, la situació queda en un limbo i encara més si una de les dues parts fuig. Això perquè no significa que ara els usuaris de patinets tindran un problema, qui tindrà el problema seran els incívics», insisteix el sotsinspector. Precisament, el director de la franquícia Taller del Patinete, Raúl Gaya, coincideix en el fet que és una mesura «positiva» pels usuaris: «És bo que els patinets paguin una assegurança perquè podrem circular amb més seguretat. Ara mateix, en cas que t’atropelli un cotxe el tràmit burocràtic és molt extens i no saps ben bé a qui reclamar els danys».
Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, assegura que des del cos policial municipal han volgut avançar la feina, també des del vessant informatiu. Per aquest motiu, la regidora afirma que treballen en «informar els usuaris per tal que siguin previsors, s’adaptin i contractin les assegurances necessàries». Per la seva banda, Cenizo comenta que aprofiten les diverses xerrades informatives que imparteixen durant l’any o quan aturen un patinet pel carrer per explicar les novetats legislatives. «Ara això serà com amb els cotxes, en un accident o en un control demanarem els papers de les assegurances. I si comprovem que aquell vehicle no està assegurat serà sancionable», assevera.
Preu
Ara bé, tant Cenizo com Gaya envien un missatge de tranquil·litat als usuaris de patinet, ja que preveuen que les assegurances seran d’un preu d’acord amb el valor del vehicle. «No hem de pensar en una assegurança d’un cotxe. Les assegurances més barates seran d’uns 25 euros anuals», quantifica el director del Taller del Patinete. A més, opina que és un bon preu a pagar per tal de donar més seguretat a l’usuari, minimitzar els robatoris i, en definitiva, «que el patinet sigui cada vegada més acceptat per un públic més ampli que el passi a veure com un vehicle seriós».
