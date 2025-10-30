Salut
L’Ajuntament de Reus acull la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona
L’acte, en el marc del Mes de la Salut Mental, commemora el dotzè aniversari d’aquest espai de treball col·laboratiu al territori
L’Ajuntament de Reus serà aquest divendres 31 d’octubre l’escenari de la Trobada Institucional 2025 de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona, que es durà a terme de 12 a 13 h a la sala de plens municipal. L’acte s’emmarca dins del Mes de la Salut Mental i servirà per commemorar el dotzè aniversari d’aquest espai de coordinació entre institucions, entitats i professionals del territori.
La trobada comptarà amb la inauguració de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la cloenda del regidor d’Esports i Salut, Enrique Martín. Durant la sessió, es presentaran els projectes desenvolupats durant el curs 2024-2025 per les quatre comissions que integren la Taula, i es farà una crida a tots els agents implicats per reforçar el suport a les iniciatives de salut mental i consolidar el treball conjunt que s’ha impulsat els darrers anys.
La Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona està plantejada per ser un espai de trobada i treball col·laboratiu entre administracions públiques, entitats socials i professionals de diferents àmbits. Des de la seva creació, s’ha consolidat com una eina clau per detectar necessitats i impulsar polítiques locals que millorin l’atenció i el benestar de les persones amb problemes de salut mental.
L’objectiu principal és situar les persones afectades al centre de totes les actuacions, promovent la seva inclusió social i millorant la seva qualitat de vida. Per això, aquest espai fomenta la participació activa tant d’entitats i organitzacions del tercer sector com d’institucions públiques, amb la voluntat comuna de construir una societat més oberta, empàtica i justa.
Actualment, la Taula s’estructura en quatre comissions temàtiques: infantojuvenil, cossos de seguretat i protecció civil, serveis socials i salut, que treballen de manera coordinada per abordar els diferents reptes que planteja la salut mental des d’una perspectiva integral i comunitària.