Brossa i voreres, els dubtes dels contribuents
El regidor d'Hisenda va comparèixer davant la ciutadania per explicar com s'havien establert els pressupostos i ordenances del 2026
Tot i la pluja de tardor que va regar durant el vespre, el Centre Cívic Gregal va acollir l’audiència pública sobre el Pressupost de l’Ajuntament de Reus per l’exercici 2026. A un costat del quadrilàter, els ciutadans, més d’una quarantena de persones amb alguns regidors de govern amagats entre el públic. A l’altre costat del ring, el regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, qui va exercir el seu to conciliador per explicar als contribuents quina seria la seva aportació als serveis públics.
Durant la presentació els conceptes que més va repetir el regidor van ser els de «proporcionalitat» i «solidaritat». Per una altra banda, quan es va procedir amb el torn de preguntes, traslladades per escrit, a l’artífex dels comptes municipals li va caure la pregunta inevitable: les escombraries. «Per què la taxa de la brossa va segons els metres quadrats de l’habitatge i no el padró?», qüestionava un assistent. «Ens ho vam plantejar i vam intentar creuar amb dades com el padró. Aleshores, es donaven situacions que potser eren més reals pel que fa a generació de residus, però que no s’atenien als principis de solidaritat. Per exemple, en un habitatge de 80 metres quadrats on viu una família de sis persones amb dificultats havien de pagar una barbaritat», va respondre.
Altres dubtes que va haver de resoldre dels ciutadans reunits van tenir que a veure amb bonificacions i subvencions relacionades a la rehabilitació d’habitatges o l’ús de la deixalleria. Ara bé, qui va acabar gairebé demanant l’hora va ser un altre edil, el regidor de Via Pública, Daniel Marcos. «No entenc per què les voreres a la cruïlla de Castellvell i d’Antoni Gaudí estan fetes amb llambordes amb tant de relleu, la gent que va amb caminador no va bé», es va queixar un senyor, mentre un altre present directament afirmava que la majoria de les voreres de la ciutat estaven malament. Muñoz va respondre el més elegant possible, assegurant que totes les reformes seguien els controls de qualitat pertinents i que necessitaven saber quins punts eren els conflictius per tal d’actuar-hi, però finalment no va poder evitar acabar venent al seu company de files: «Ens acompanya el regidor Marcos, estic segur que en prendrà nota».