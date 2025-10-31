Cultura
El sisme del Pintor Rock fa vibrar el Parc de la Festa
El festival, que va començar ahir, farà ballar Reus amb 'punk', 'rock' i 'ska'
El Pintor Rock ha tornat. Ho ha fet al Parc de la Festa, que es convertirà en casa seva durant tres dies plens de música en viu i concerts d’una trentena de bandes. Periferia i The Locos van ser els encarregats d’apujar el teló en un dijous marcat pels ritmes frenètics i els moviments descontrolats i, alhora, compassats. Des de ben aviat, es van veure nombroses samarretes dels grups que actuarien en la jornada, com Sons of Aguirre o Boikot.
El festival continuarà entre avui i demà, de la mà de referents com Soziedad Alkoholika, Non Servium, El Noi del Sucre —l’últim concert del projecte—, Riot Propaganda o Juantxo Skalari, que celebra 30 anys de kalle. A més de l’espectacle, la proposta del Pintor Rock es complementa amb la zona d’acampada i food trucks.