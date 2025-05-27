Diari Més

El Pintor Rock tornarà a celebrar-se després de l’aturada i ho farà a Reus

Els organitzadors preveuen entre 5.000 i 6.000 assistents i s'habilitarà una zona d'acampada

L’alcaldessa, Sandra Guaita, i el regidor Recasens, amb els organitzadors del Pintor Rock.

L'alcaldessa, Sandra Guaita, i el regidor Recasens, amb els organitzadors del Pintor Rock.

ACN

El festival de punk i rock Pintor Rock tornarà a celebrar-se després de tres anys d’aturada. Serà del 30 d’octubre a l’1 de novembre al Parc de la Festa de Reus. Les entrades es posaran a la venda el pròxim 29 de maig i l’1 de juny es farà un primer avançament del cartell, que estarà conformat per una trentena d’artistes. Els impulsors preveuen l’assistència d’entre 5.000 i 6.000 persones. «És un festival amb un creixement exponencial i Reus és la ciutat idònia per acollir-lo», va assenyalar Maria Armengol des de l’organització del certamen. 

El regidor de Cultura, Daniel Recasens, va subratllar l’aposta per la música en viu a la ciutat, un àmbit que «calia reforçar». «Hem afegit peces perquè la gent de Reus i del territori en pugui gaudir en plenitud», va indicar. També va ressaltar el treball per portar «festivals diversos». L’Ajuntament col·laborarà amb la proposta cedint l’espai dels concerts i «facilitant» l’acampada, tot i que encara no s’ha detallat on. També assumirà el «control d’accés» al recinte. 

