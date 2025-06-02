Festival
Riot Propaganda i Non Servium lideren el retorn del Pintor Rock, que se celebrarà a Reus
Se celebrarà del 30 d'octubre a l'1 de novembre al Parc de la Festa
Riot Propaganda, Non Servium, El Noi del Sucre o The Baboon Show encapçalen el cartell del festival Pintor Rock, que després d'una aturada de dos anys tornarà a celebrar-se del 30 d'octubre a l'1 de novembre a Reus, informa aquest dilluns l'organització a través les seves xarxes socials.
El festival ha anunciat el 70 % de les 32 bandes, majoritàriament de rock i punk, que formaran part del programa, en què destaquen també Lendakaris Muertos, Talco, Kaótiko, Crim, El último ke zierre, Juantxo Skalari o Josetxu Piperrak.
El Pintor Rock, que es va celebrar per primera vegada el 2011 a Cabra del Camp (Alt Camp), ha passat per Tarragona i el Morell (Tarragonès) i aquesta tardor s'estrenarà al Parc de la Festa de Reus.
Els organitzadors preveuen l'assistència d'unes 6.000 persones i les entrades ja estan a la venda.