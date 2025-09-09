Educació
Reus inicia el curs escolar amb una trentena d’infants menys matriculats en I3
L’Ajuntament s’ha mostrat satisfet amb el funcionament de la nova zonificació escolar
El curs escolar 2025-2026 va començar ahir a Reus en una jornada passada per aigua. Així i tot, les pluges intermitents durant el dia no van dificultar ni provocar cap incident durant la primera jornada d’estudi. En total, 15.801 alumnes es van incorporar a les aules dels centres educatius de Reus, amb la previsió que aproximadament 290 alumnes més es vagin matriculant durant aquesta primera setmana perquè han arribat durant l’estiu.
Concretament, han estat 2.697 alumnes al segon cicle d’educació infantil, 7.204 d’educació primària i 5.900 d’educació secundària. Pel que fa a l’alumnat d’I3 s’han afegit 847 alumnes dividits en una cinquantena de grups, que suposa una lleugera caiguda respecte a l’any passat que va ser de 880 nens i nenes.
D’aquesta manera, la ràtio mitjana se situa en 17,7 places per classe. Els 1.500 alumnes matriculats a batxillerat i 2.101 a cicles formatius començaran el divendres 12 de setembre. «És important tenir en compte la matrícula viva, no tan sols els 15.801 nens que s’han incorporat avui, sinó els que vindran més tard», va destacar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
A més, també va remarcar l’aposta i confiança de l’Ajuntament pel sistema d’educació públic de la ciutat i, per aquest motiu, va defensar la importància que no s’hagi eliminat cap línia: «Hem treballat amb el Departament d’Educació i amb els centres educatius temes que, per nosaltres, eren importantíssims. El primer de tots, que l’oferta de línies educatives no s’hagi reduït tot i que hi hagi una caiguda de la natalitat, era un dels grans objectius que teníem per aquest curs i ho hem aconseguit».
Aquest és un fet que la batllessa va considerar com una «oportunitat» i que, per molt que la natalitat hagi caigut, s’ha de tenir un ull en què «per molt que hi hagi menys natalitat, la ciutat no ha perdut població, sinó que en guanya any rere any. Això significa que venen famílies de fora a viure a Reus».
Zonificació escolar
A la vegada, des de l’Ajuntament de Reus es va fer una valoració positiva sobre el funcionament que ha tingut el nou model de zonificació escolar implementat amb l’objectiu de combatre la segregació escolar i que el passat mes de maig va causar protestes per part d’algunes famílies que pertanyien a la zona D.
«El que diuen les dades és que un 86% de les famílies de Reus han pogut escolaritzar els seus fills en la primera opció escollida, que és una dada similar a la resta de Catalunya, així que en línies generals estem contents», va argumentar Guaita.
Per una altra banda, va reconèixer que els va preocupar la situació de les famílies que van mostrar el seu malestar i, per aquest motiu, «ens vam reunir amb elles, els vam buscar una solució i podem dir que gairebé totes han estat col·locades en centres públics, que és el que havien demanat».
No obstant això, l’alcaldessa de Reus va recordar que la zonificació escolar «no ha de ser una eina rígida, sinó mòbil». «Ha de permetre que any rere any s’analitzin els resultats per veure si es poden fer millores. El que no era lògic és que en 12 anys no s’havia fet cap modificació en la zonificació escolar quan la ciutat sí que ha canviat», va afegir.
Escoles bressol
Per un altre costat, les escoles bressol de la ciutat van començar la seva activitat amb un total de 466 infants. Aquesta xarxa d’EBM està formada per un total de sis centres que en un futur espera rebre l’Ametller, la futura escola bressol al costat de l’Escola Eduard Toda que disposarà d’una capacitat per a 134 infants.