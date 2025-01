El finançament per a la nova Escola Els Ganxets de Reus està «garantit» amb un préstec

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El trasllat de l’Escola Els Ganxets és cada vegada més a prop d’esdevenir una realitat. Un préstec del Banc Europeu d’Inversions (BEI) permetrà a la Generalitat destinar 50 milions d’euros a la renovació, l’extensió i la nova construcció d’equipaments educatius públics de Catalunya, entre els quals es troba el centre reusenc.

«El finançament està garantit a través d’aquest préstec del BEI», apunten a Diari Més fonts del Departament d’Educació i Formació Professional. «La construcció s’anava a pagar amb fons propis de la Generalitat i, ara, el canvi és que es pot afirmar que el finançament està garantit gràcies a aquest préstec», confirmen.

En aquests moments no es pot avançar cap calendari, però les fonts sí que concreten que, «recentment, s’ha rebut la proposta de projecte executiu i, ara, s’està en la fase de supervisió i aprovació». El projecte pedagògic de l’Escola Els Ganxets es desenvolupa en l’actualitat en barracons i la intenció és deixar-los enrere per convertir l’antiga Escola Ciutat de Reus en la seva nova casa.

És un moviment que s’ha anat endarrerint en els anys —la covid va ser un dels factors que va frenar la tramitació de l’expedient— i, mentrestant, el Departament ha adaptat part de les instal·lacions del Ciutat de Reus perquè els Serveis Educatius del Baix Camp continuïn desenvolupant-hi la seva activitat.

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) dels Ganxets comparteix que «ens agrada molt estar en l’entorn que estem, però si això implica que l’escola es mori, evidentment que volem un canvi d’espai». «El que volem és un espai que estigui bé, però que doni aquesta perdurabilitat al centre i al projecte educatiu», expressa la seva presidenta, Ester Martínez.

Si bé a la «carta als Reis» demanarien tenir les noves instal·lacions en un ambient natural i sense contaminació acústica com en l’actualitat, Martínez subratlla que «el que nosaltres reclamem és tenir respostes per poder defensar el nostre projecte educatiu».

La nova junta de l’AFA ha demanat reunir-se amb representants de l’Ajuntament de Reus i els tècnics i arquitectes competents perquè els actualitzin sobre com està evolucionant el projecte. «Tant de bo l’anunci de la Generalitat sigui veritat i tinguem la inversió per a l’edifici», conclou Martínez.

Segons els requisits específics que va emetre la Direcció General de Centres Públics el 2020, la superfície destinada a les noves instal·lacions dels Ganxets serà d’uns 2.400 m2 i inclourà tres aules d’infantil, sis aules de primària, un espai de recerca i biblioteca, una aula polivalent que ha de poder ser utilitzada com a àgora i per a tallers de teatre, música, anglès, ràdio i televisió, una classe polifuncional per a activitats de plàstica, laboratori, tecnologia i robòtica i un indret que es dedicarà a psicomotricitat.

Una vintena de centres

El crèdit del BEI es destinarà al finançament d’obres ja aprovades al Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) de 2023 a 2027. Amb l’operació, es garantiran una vintena d’actuacions arreu de Catalunya. Alguns dels centres beneficiats seran l’Institut de Roda de Berà, l’Institut de Miami o l’Escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona.