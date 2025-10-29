Cultura
El Memorimage celebra una edició especial pel seu 20è aniversari amb una vintena de pel·lícules
El Festival Internacional de Cinema de Reus celebra el seu 20è aniversari del 4 al 7 de novembre al Teatre Bartrina amb 21 pel·lícules dedicades a biografies i històries personals
El Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage celebra enguany una edició molt especial per commemorar el seu 20è aniversari, del 4 al 7 de novembre al Teatre Bartrina, amb 21 pel·lícules que exploren biografies fascinants i històries personals on el cinema i les imatges es converteixen en eines de memòria i sanació. Totes les sessions seran gratuïtes.
El festival, especialitzat en cinema amb imatges d’arxiu, reafirma dues dècades de compromís amb la preservació i difusió del patrimoni audiovisual, la seva reutilització creativa i la transmissió del seu valor cultural a les noves generacions.
Enguany incorpora una nova direcció artística, encapçalada per Agustí Argelich, reconegut director i programador amb una llarga trajectòria en el sector cinematogràfic i recentment nomenat Membre d’Honor de l’Acadèmia del Cinema Català.
Biografies i memòria a la Secció Oficial
La Secció Oficial reunirà algunes de les produccions més destacades de l’escena nacional i internacional de l’últim any. Entre elles, The Unfixing, de Nicole Betancourt, una història íntima que combina sanació personal i crisi climàtica; La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski, sobre la reparació i la memòria a través de les imatges; Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian, dedicada al cineasta Pere Portabella; El petit peó, de Joan Gamero, sobre el geni dels escacs Arturo Pomar, i Merckx, de Christophe Hermans i Boris Tilquin, centrada en la llegenda del ciclisme.
El territori i els joves, protagonistes
El MemoriReus torna a posar el focus en el territori amb l’estrena de Naufragis, bussos i homes “rana”, de Josep Maria Castellví Viladegut, i Renàixer, de Mario Pons, sobre la defensa del Delta i les Terres de l’Ebre.
La secció MemoriJove oferirà sessions matinals per a estudiants d’ESO i batxillerat, amb col·loquis per fomentar el pensament crític. Entre les sis pel·lícules programades hi ha Dolores Ibárruri. Pasionaria, d’Amparo Climent, i Odradek, de Juli Suàrez, a més de diversos curtmetratges sobre memòria històrica i feminisme. També s’hi projectaran els treballs dels alumnes del Col·legi Sant Josep i l’Escola Puigcerver dins del concurs MemoPlay.
Sessions internacionals i aliança amb la Filmoteca
El festival acollirà dues sessions especials amb carta blanca als festivals UnArchive (Itàlia) i MUTA (Perú), dedicades a la reutilització artística de materials d’arxiu. A més, estrena una col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, que organitzarà la taula rodona De l’arxiu al núvol, sobre la transició del cinema analògic al digital.
Una inauguració per brindar pels 20 anys
La inauguració del 4 de novembre serà amb Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei, de Jorge Cebrián, i la cloenda, el 7 de novembre, amb l’estrena a Espanya de Quelques siècles de plus, de Raphaël Martin-Dumazer. Ambdues sessions seran obertes al públic i es tancaran amb una copa de cava per celebrar les dues dècades del festival.
Durant la presentació, el director artístic Agustí Argelich ha assegurat que “Reus serà un any més un punt de trobada internacional i de referència pel cinema d’imatges d’arxiu”. Per la seva banda, l’alcaldessa Sandra Guaita ha destacat que “el Memorimage és un dels festivals més estimats de la ciutat, una oportunitat per descobrir històries úniques que formen part de la nostra memòria col·lectiva”.