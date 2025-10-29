Educació
Els alumnes de la URV podran fer estades de formació dual a l'Ajuntament de Reus
Amb aquest acord, el consistori reusenc esdevé administració pionera en el desenvolupament de programes de formació dual d’estudiants de la universitat
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el rector de la URV, Josep Pallarès, han signat aquest dimecres el conveni de cooperació educativa que permetrà que estudiants de la URV puguin realitzar estades de formació dual a l'Ajuntament de Reus. Amb aquest acord, l’Ajuntament de Reus esdevé administració pionera en el desenvolupament de programes de formació dual d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.
Les estades de formació dual permeten als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, de manera que s’afavoreixi l’adquisició de competències que els preparin per exercir activitats professionals, els facilitin l’ocupabilitat i els fomentin la capacitat d’emprenedoria. Les estades també tenen com a objecte el desenvolupament del treball de fi de grau o màster de l’estudiant. El programa es configura en la realització d'activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis.
L’acord permet a l’Ajuntament de Reus ampliar la cartera de serveis que ofereix a l’alumnat de la URV. Així, a més de continuar oferint places on poder realitzar pràctiques universitàries, ara gràcies al programa de formació dual, també esdevindrà centre de formació, sempre en col·laboració amb la universitat.
Fins ara, la URV ha signat acords per impulsar el programa en administracions públiques amb els ajuntaments de Salou i Reus, en els quals està previst que les estades de formació dual s’iniciïn aquest mateix curs 2025-2026.
En el cas de Reus, el conveni se circumscriu inicialment amb la Facultat de Ciències Jurídiques, i permetrà que l’Ajuntament aculli estudiants del grau de Relacions Laborals i Recursos Humans.
L’Ajuntament de Reus signa el conveni amb la voluntat de treballar conjuntament amb la URV per complementar la formació acadèmica dels alumnes i preparar-los per l’exercici de la seva activitat professional. Alhora, l’acord té la intenció d’apropar la funció pública als estudiants.
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, afirma que «l’acord busca que l’alumnat valori positivament el poder formar-se professionalment com a treballadors públics, fent carrera professional a l’administració local. Participar en aquest projecte ens permet formar i captar talent en el sector públic, on estem apostant per la transformació, la modernització i la digitalització per donar millor servei a la ciutadania».
El rector de la URV, Josep Pallarès, explica que, tot i que la URV ja té experiència de formació dual universitària amb acords amb diferents empreses «fins ara no havíem pogut fer formació dual amb l'administració pública. Per tant, avui som pioners en fer un pas endavant que ens permetrà oferir aquesta possibilitat a l’estudiantat».
L'acte de signatura del conveni de col·laboració també ha comptat amb la presència de Iolanda Tortajada Giménez, vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat; Àngels Galiana, degana de la Facultat de Ciències Jurídiques; Catalina Jordi Amorós, coordinadora de graus i màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques; Josep Baiges, regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement; i Manel Muñoz, regidor de l’Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern.