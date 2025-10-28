Municipal
El 75% de la xarxa de camins de Reus es troba en estat òptim, segons una auditoria feta amb IA
L'estudi, que ha analitzat prop de 100 quilòmetres a partir de l’enregistrament i processat d’imatges, ha permès detectar 6.100 defectes puntuals
L’Ajuntament de Reus ha presentat els resultats de la primera auditoria integral de l’estat de conservació de la xarxa de camins municipals, realitzada durant la primera setmana d’agost amb l’ús d’eines d’intel·ligència artificial.
L’auditoria, duta a terme amb el sistema Geminis, ha analitzat prop de 100 quilòmetres de camins a partir de l’enregistrament i processat d’imatges, que han permès identificar 6.100 defectes puntuals i classificar-los segons el tipus de paviment i el seu estat de conservació.
Segons els resultats, el 75% de la xarxa de camins de Reus (uns 72 quilòmetres) es troba en estat òptim, bo o acceptable, mentre que els trams amb algun tipus de deficiències representen uns 15,8 quilòmetres.
Aquesta informació permetrà a l’Ajuntament planificar amb criteri tècnic les actuacions de manteniment i millora dins del Pla d’Inversions Municipal, que aquest 2026 destinarà 50.000 euros a millora dels camins.
«Aquesta auditoria ens permet tenir una fotografia precisa de l’estat dels nostres camins i planificar amb rigor les intervencions futures per tenir una xarxa de camins en bon estat, segura i funcional, que doni servei a tothom i que contribueixi a preservar el nostre entorn rural i a millorar la qualitat de vida dels veïns de Reus», ha manifestat el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública.
L’Ajuntament treballa ara per incorporar aquestes dades al Geoportal de Reus, amb l’objectiu que la ciutadania pugui consultar en línia l’estat de conservació dels camins i les actuacions previstes, avançant així en transparència i gestió eficient del territori.
Camí del Mas de la Sena i Burgaret
Una de les actuacions previstes que començarà en breu és la millora del camí del Mas de la Sena i Burgaret, un projecte que ja té la licitació pràcticament resolta i que està previst que s’iniciï abans de final d'any. Aquest projecte compta amb un pressupost de 184.392,40 (IVA inclòs).
El projecte preveu millorar el ferm del camí, substituint l’actual paviment d’àrid natural per un ferm asfaltat més estable i durador, així com millorar el drenatge de les aigües pluvials amb la construcció de nous sistemes d’evacuació de l’aigua. També s’inclou un gual de formigó al pas pel barranc del Cementiri, que millorarà la seguretat en episodis de pluja.
L’actuació, que abasta 1.470 metres lineals entre la riera de l’Abeurada i l’avinguda del Morell, té com a objectiu preservar el caràcter rural del camí i afavorir un ús sostenible per part de vehicles agrícoles, veïns, vianants i ciclistes. Un cop finalitzat, el camí també esdevindrà una via alternativa no inundable per al Liceu francès i els veïns de Mas Carpa.