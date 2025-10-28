Meteorologia
Adeu al bon temps a Tarragona: s’esperen pluges aquest dimecres
La tardor ha fet la seva entrada a la demarcació de Tarragona i sembla que, per fi, ha arribat per quedar-se. Les temperatures han baixat notablement, sobretot durant la matinada i a primera hora del matí, per la qual cosa el fred comença a notar-se a tota la regió.
Això sí, a aquest fred se li sumarà la pluja, que farà acte de presència a la demarcació aquest dimecres. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), serà durant la matinada quan la precipitació arribi per l’extrem sud de Tarragona i de manera progressiva, s’estendrà cap al nord, encara que de forma feble i dispersa.
El Meteocat indica que, durant el matí, també s’esperen alguns xàfecs moderats al sector central del litoral i prelitoral de Catalunya. A partir de mitja tarda, la intensitat de la pluja disminuirà de manera generalitzada, encara que l’ambient continuarà sent fresc.