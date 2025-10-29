Societat
125 anys de descobriments i aventures
La Secció Excursionista del Centre de Lectura organitza diversos actes pel 125è aniversari
L’excursionisme és una activitat vinculada a múltiples conceptes: als espais naturals, al descobriment d’allò no domesticat i a visualitzar paisatges mai vistos. Una atracció de l’ésser humà pel que és desconegut que des de fa molt de temps ha captivat a incomptables persones durant la història i, per aquest motiu, no és d’estranyar que la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus sigui una de les més rellevants i longeves. Ahir la Sala Emili Argilaga es va omplir de gom a gom per assistir a l’acte inaugural del 125è aniversari d’aquesta secció, fent palès aquesta estima des de l’entitat per aquesta.
«Aquest aniversari és un moment per mirar el passat amb orgull, però sobretot és un bon moment per encarar el futur i plantejar-se el repte d’aconseguir la participació del jovent», es va fixar com a objectiu gairebé només començar l’acte la presidenta del Centre de Lectura de Reus, Empar Pont. Per tal d’aconseguir aquest objectiu des de la secció van anunciar un ampli ventall d’activitats que s’estendran fins al mes de desembre del 2026, deixant ben clares les intencions que això no quedarà en un senzill homenatge. Pel que fa a l’excursionisme reusenc van ser diversos els noms que es van recordar durant la jornada, però la presidenta de l’entitat va voler posar l’accent en el paper també de les dones, tot i que invisibilitzat, en teixir aquesta comunitat. Entre diversos noms va recordar a Rosa Magrané, persona molt activa dins de la Secció Excursionista i que va ser presidenta durant la celebració del centenari. El naixement de la secció és arran d’una sortida d’uns socis a Santes Creus el juliol de 1901 per part de persones com Josep Carbonell, Arcadi Fort o Pere Cavallé. La primera excursió oficial seria el març de 1902, amb destí Vilanova i la Geltrú i Sitges.
«No n’hi ha prou amb fer, s’ha de dir que es fa i què es fa. La voluntat d’acció ha d’anar acompanyada de rememoració», va reivindicar el filòleg Josep Murgades. Per aquest motiu, fa 25 anys, en la celebració del centenari de l’entitat li van encarregar a un jove historiador fer un llibre sobre la història, un tal Òscar Subirats Torrebadell. Ara, 25 anys després, l’actual regidor al consistori reusenc torna a col·locar-se el barret d’historiador per tal de tornar a explicar una història escrita per persones d’acció i aventura. «Quan parlem d’excursionisme hi ha quatre components que es repeteixen. Un és la muntanya, sense la muntanya seria molt difícil imaginar-nos l’excursionisme. L’atracció cap a la natura salvatge», destaca Subirats. Un espai que no és baladí, ja que ens trobem just en el sorgiment de la Revolució Industrial que instaura un nou ordre socioeconòmic i unes ciutats que viuen una profunda transformació. En aquest sentit, l’historiador recordava unes paraules escrites l’any 1901, any de naixement de la Secció Excursionista, de Cavallé, qui fou president del Centre de Lectura entre els anys 1915 i 1922 i un dels fundadors de la secció: «Qui com jo ha estat condemnat a viure a la ciutat, sent eixamplar el seu cor i revifar el seu esperit quan pot anar al camp a assaborir tots els encants que ens ofereix la natura».
Activitats d'aniversari
Les activitats de la celebració dels 125 anys de la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus continuaran el 15 de desembre i s’allargaran durant tot l’any següent. Cal destacar hi ha el concert a càrrec de l’Escolania de Montserrat al Teatre Bartrina el 9 de gener la xerrada a càrrec de Núria Burgada, mare i membre de la Fundació Kilian Jornet, el 12 de febrer o les conferències d’homenatge a Joaquim Santasusagna el 22 de gener, a Salvador Vilaseca el 14 de maig i a Josep Iglésies el 15 d’octubre, entre altres. A més, s’han programat també múltiples excursions a diversos indrets com la Mola dels Quatre Termes, al cim del Tossal del Rei, a la vall del Gaià, a la Serra de Mont-ral o a la Serra de Llaveria. Totes aquestes aniran sota el nou logo dissenyat en homenatge a l’efemèride que se celebra.
