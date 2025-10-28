Viral
On trobar bolets a Tarragona aquesta tardor: guia de boscos, rutes i varietats
Als boscos de Tarragona es poden trobar diversos tipus de bolets, com rovellons, camagrocs o llenegues
Amb la baixada de les temperatures i les primeres pluges, els boscos de Tarragona comencen a oferir els primers bolets de la temporada. Després de diverses setmanes de tardor, els aficionats a la micologia ja poden sortir al camp i buscar exemplars frescos, seguint rutes segures i senyalitzades.
Un dels llocs més destacats és el bosc de Poblet, situat al massís de les muntanyes de Prades. Allà, seguint els senders marcats i observant acuradament les arrels dels arbres, es poden trobar rovellons, llenegues i camagrocs en abundància.
La Serra de la Mussara és una altre destí imprescindible. Amb una temporada més llarga que en altres punts de Catalunya, permet recollir bolets des de finals de la primavera fins ben entrada la tardor. Als seus boscos es poden trobar fredolics, bolets carbassa o ous de reig.
El massís d’Els Ports, banyat per les terres del Ebre, ofereix un entorn de bosc mediterrani perfecte gràcies a la humitat i les pluges de la zona. Aquest espai protegit com a Reserva Natural acull rovellons, cabrits i llenegues.
Més a prop de la ciutat, a només vuit quilòmetres de Tarragona, es troba el bosc de la Marquesa. Al llarg dels senders que voregen la costa és possible trobar rovellons o llenegues negres, mentre que una visita posterior al centre històric de Tarragona permet completar la jornada amb patrimoni i gastronomia local.
Finalment, el Bosc de la Ribera i la zona de Vandellòs completen la guia. La Ribera, seguint el curs del riu Gaià, ofereix diverses varietats de bolets. Vandellòs destaca pels seus boscos extensos i la seva temporada més tardana, ideal a partir de la segona quinzena d’octubre, i permet finalitzar l’excursió amb plats típics catalans preparats amb bolets.