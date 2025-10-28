Municipal
L’Ajuntament adjudica les obres de dues noves fases del projecte 'Reus, ciutat inclusiva'
Els dos treballs tenen un pressupost d’adjudicació de 268.241,6 euros
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat els contractes d’obres de dues noves fases del projecte Reus, ciutat inclusiva, el pla per millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i amb visió reduïda dels principals itineraris de vianants. Les dues obres tenen un pressupost d’adjudicació de 268.241,6 euros (IVA inclòs).
Els treballs corresponen a dues fases del pla i es liciten en lots diferents. Una primera fase compren les actuacions en els següents carrers: plaça de l’estació; plaça Joan Rebull; passeig de Sunyer amb carrer Sant Celestí; i passeig de Sunyer amb avinguda Prat de la Riba. Aquesta primera fase s’ha adjudicat a Gilabert Miró SA amb un pressupost de 119.565,74 euros i un termini d’execució de les obres de 4 mesos a partir de la formalització del contracte.
L’altra fase afecta els carrers: plaça de les Oques, plaça de la Llibertat, carrer del Dr. Robert i plaça de la Patacada. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Oumeskur Construcciones y Obras SL amb un pressupost de 148.675,86 euros i un termini d’execució de 3 mesos.
L’actuació està prevista al Pla d’Acció Municipal 2023-207; i es fonamenta en el propi Pla Director de Reus, ciutat inclusiva, on es defineixen els criteris a seguir en termes d’accessibilitat i els principals eixos a actuar; l’ànàlisi previa feta per la ONCE als àmbits d’actuació existents; i, igualment ha estat una proposta ciutadania en els Pressupostos Participatius.