Salut
L'hospital desenvolupa uns elèctrodes per avançar la detecció de danys al cervell dels nounats
El sistema pioner permetrà reduir les possibles seqüeles, atès que s'haurà pogut actuar abans
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha desenvolupat uns elèctrodes per monitorar l’activitat cerebral de nounats prematurs. El neurofisiòleg clínic Vicenç Pascual detalla que el nou sistema ofereix una solució no invasiva que permet avançar-se en la detecció de possibles afectacions al cervell i posar-los fre i tractament de seguida. «Creiem que reduirem molt les seqüeles de dany neurològic en aquests nens», assegura. L’equip multidisciplinari que hi ha al darrere ja es prepara perquè el producte entri al mercat.
Pascual detalla que els mètodes de registre tradicionals per monitorar la funció cerebral dels nounats no permeten dur a terme estudis a llarga durada perquè són estructures rígides que poden danyar el cuir cabellut dels nadons. Alternatives com les agulletes subdermals també provoquen petites lesions. A més, amb la nova patent, ja «hem comprovat que són molt superiors als elèctrodes convencionals» i, a més, pot estar adherida «molt temps» sense provocar perjudicis.
Pascual va demanar ajuda a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) per trobar un sistema menys invasiu que garantís els registres durant més temps. L’enginyer mecànic Albert Fabregat va respondre el repte i va proposar un nou elèctrode que fos elàstic. Després d’analitzar diferents materials, es va trobar la solució adequada, que ja s’ha patentat.
El sistema consisteix a col·locar en el nounat cinc elèctrodes superficials al cuir cabellut, que permeten obtenir la informació dels dos hemisferis del cervell de forma contínua. «Això és el mateix que fer un electrocardiograma per detectar l’activitat cardíaca i saber com està el cos: nosaltres així sabem com està el cervell», afirma.
El neurofisiòleg clínic assenyala que el cervell, durant el període neonatal, «és molt delicat», especialment en el cas dels prematurs. «És un període amb molt risc que pugui haver-hi danys com isquèmies o falta d’irrigació sanguínia, i això provoca moltes complicacions, com epilèpsies o encefalopaties», subratlla. A més, el nadó és «poc expressiu perquè es mou poc» i n’hi ha que «els veus aparentment normals, però estan tenint crisis epilèptiques», de forma que el dany es va acumulant i maximitzant si no se n’està tenint constància, un escenari que en aquestes instàncies és «molt impactant» i que s’arrossegarà «tota la vida». «És molt important detectar aquesta activitat a temps», afegeix. A més, coincideix en un context que «cada vegada hi ha més nanos prematurs».
L’equip de neurofisiologia emet un informe cada 24 hores, però els neonatòlegs i pediatres s’han format per interpretar els senyals i, així, poder prendre decisions «a peu de bressol» i, si detecten una crisi, «posar-hi tractament».
Els nous elèctrodes van adreçats a l’UCI neonatal. Ara, es vol dur a terme un estudi amb nounats que tinguin un alt risc de patir una encefalopatia, conjuntament entre l’Hospital Sant Joan de Reus i l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.