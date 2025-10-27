Mobilitat
La Ganxeta s’amplia amb una nova parada als barris Pelai i Sol i Vista de Reus
L'estrena de la nova estació coincideix amb la posada en funcionament del carril bici del carrer de Recasens i Mercadé
Reus amplia la xarxa de la Ganxeta, el sistema públic de bicicleta compartida, amb una nova parada situada al carrer de Recasens i Mercadé, que disposa de capacitat per a 24 bicicletes. Aquesta estació donarà servei als barris del Pelai i Sol i Vista, així com a la zona sud del polígon Agro-Reus.
Per facilitar l’accés al servei, els veïns rebran a casa informació detallada sobre com utilitzar la Ganxeta, juntament amb un codi promocional que els permetrà estrenar-la sense cap cost durant el mes de novembre.
La nova parada és la quarta estació inaugurada aquest 2025, en el marc del pla de desplegament de la xarxa. Al maig van entrar en funcionament les estacions Roser –situada al carrer de Vilallonga, cantonada amb el carrer del Roser– i Carrilet –a l’avinguda del Carrilet, a tocar de la rampa d’accés del pàrquing municipal–, i aquest octubre s’ha provat el prototip d’estació mòbil a l’ExproReus.
Segons el president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos: «La Ganxeta s'estén de manera progressiva per la ciutat un cop el servei s’ha consolidat amb més de 130.000 viatges registrats i 4.000 usuaris únics. Amb l’estrena d’aquesta nova estació fem arribar la bicicleta pública a una àrea fins ara no coberta i facilitarem als veïns dels barris Pelai i Sol i Vista informació de com fer servir la Ganxeta, juntament amb un descompte perquè provin el servei de manera gratuïta fins al 30 de novembre».
Nou carril bici
L'estrena de la nova estació de la Ganxeta coincideix amb la posada en funcionament del carril bici del carrer de Recasens i Mercadé. El nou carril connecta amb la xarxa ciclable de la ciutat a través del carril de l'avinguda de Falset. La construcció del carril bici ha comportat la reordenació de la mobilitat del carrer, el qual ha comportat reduir de dos a un per sentit els carrils destinats a la circulació per a vehicle a motor.
El contracte per a la construcció del carril bici es va adjudicat a l’empresa Tecnologia de Firmes SA amb un pressupost de 313.244,80 euros. L'execució va rebre un ajut de 262.858,84 euros del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.