Societat
Reus aposta per l’oferta singular per fomentar la diversitat i combatre la segregació escolar
La Regidoria d’Educació impulsa una iniciativa en tres escoles públiques per garantir una distribució més equilibrada de l’alumnat
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d’Educació i Ciutadania, ha anunciat la posada en marxa d’una nova mesura per promoure la diversitat i reduir la segregació escolar als centres públics de la ciutat. La iniciativa, que s’emmarca dins del Decret 11/2021, de programació de l’oferta educativa, es concreta en la creació d’ofertes singulars a tres escoles: Pompeu Fabra, Rubió i Ors i Marià Fortuny.
Aquesta proposta permet que grups de famílies puguin sol·licitar plaça conjuntament en un mateix centre educatiu, sempre que pertanyin a la seva zona escolar i que la petició sigui aprovada pel Departament d’Educació. L’objectiu és afavorir una demanda més heterogènia en aquelles escoles amb una alta concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques, equilibrant així la composició social i cultural dels centres.
Per donar a conèixer la iniciativa, la Regidoria ha programat tres xerrades informatives adreçades a les famílies amb infants nascuts l’any 2023, que iniciaran el segon cicle d’educació infantil el curs 2026-2027: La primera a l'Escola Pompeu Fabra (zona A) programada pel dimecres 29 d’octubre, a les 17 . Dilluns 3 de novembre, a les 17 h es realitzarà a l'Escola Rubió i Ors (zona D). I l'Escola Marià Fortuny (zona C) acollirà l'última el dimecres 5 de novembre a les 17 h.
Des del consistori es recorda que, per poder fer una sol·licitud de grup singular, cal pertànyer a la zona educativa del centre triat. Les famílies poden consultar la seva zona escolar al web municipal: serveis.reus.cat/zonesescolars