Societat
La Comunalitat Reus Sud fa balanç positiu: menjador escolar agroecològic i impuls del Giny
Més de 700 persones han participat en activitats del projecte entre 2024 i 2025
La Comunalitat Reus Sud fa un balanç positiu dels dos últims anys d’activitat en els seus cinc principals eixos; cultura, feminisme, alimentació, energia i habitatge. Tot i que alguns dels seus principals projectes continuen en fase de desenvolupament, fan una valoració optimista en l’avenç que s’ha dut a terme respecte al seu inici l’any 2022. El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya.
Ara bé, tot i que sigui un projecte amb un marcat caràcter de desenvolupament de la zona sud de la capital del Baix Camp, Aragonès afirma que s’ha donat suport a projectes d’altres indrets: «Inevitablement, ens hem aliat i generat un pont amb altres entitats que són més properes al centre de la ciutat», afirma Ricard Aragonès, membre de la Comunalitat, alhora que reafirma que l’objectiu és trencar amb els desequilibris generats pel model capitalista. En total, des del febrer de 2024 fins a finals del 2025 la Comunalitat ha engegat 115 activitats, generat 5 xarxes d’ajuda mútua, ha acompanyat 5 projectes, 11 persones han trobat feina en empreses del sud de Reus i més de 700 persones han participat en alguna de les seves accions.
Així i tot, per la Comunalitat les dades no són necessàriament el punt més important a destacar, sinó les transformacions que es pretenen generar a la ciutat en els diversos àmbits en què treballen. Un dels més avançats és la sobirania cultural, amb la transformació de l’edifici del Giny en un espai cultural feminista de gestió públic-comunitària, un projecte que el regidor de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, va destacar com a «part de la reforma del sud de la ciutat». En l’àmbit alimentari cal destacar el redisseny del model d’horts urbans municipals i la prova pilot del menjador escolar agroecològic a l’Escola Doctor Alberich i Casas, actualment en fase de diagnosi.
Altres iniciatives rellevants són, per exemple, la comunitat energètica L’Electra de Reus SCCL, que amb una vintena de socis fundadors es va constituir oficialment el passat mes de juliol, o el suport a la creació de la cooperativa d’habitatge La Moixonada, un projecte pioner a la ciutat de Reus. «La Comunalitat és un sector que s’ha teixit des de la base, des de les entitats i el veïnat, com ha de ser, i és un aliat estratègic de la ciutat», reivindica el regidor de l’àrea de Formació, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats. A la vegada, el regidor remarca que la voluntat és «donar resposta des del territori a reptes socials, econòmics i ambientals que ens afecten a tots».
Reus
Neix l’Electra, la primera comunitat energètica per als socis de les entitats de la ciutat
Sergi Peralta Moreno