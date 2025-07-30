Energia
Neix l’Electra, la primera comunitat energètica per als socis de les entitats de la ciutat
Una quinzena de persones conformen el grup fundador de la nova cooperativa de consum
L’Electra ja s’ha constituït formalment. Es tracta d’una comunitat energètica, que actuarà com a cooperativa de consum, destinada a les persones que pertanyen a les entitats de la ciutat. El grup fundador està compost per una quinzena de socis. El següent pas serà incrementar les bases i trobar els espais on executar les primeres instal·lacions fotovoltaiques de titularitat cooperativa. «És un procés que vam començar a finals de l’any passat i que ara ha donat fruits en la constitució de la cooperativa», expressa Ricard Aragonès, tècnic de la Comunalitat Reus Sud.
La iniciativa va néixer en el si de la Comunalitat Reus Sud. En l’eix de la sobirania energètica, es va plantejar la idea de generar una comunitat energètica veïnal, participada per associacions i veïns dels barris meridionals. Més endavant, es va decidir virar el dibuix per obrir-se a la societat civil en general. Així mateix, la possibilitat d’adherir-se a la cooperativa estarà disponible a qualsevol punt de Reus, amb l’únic condicionant de ser membre de les entitats que donen suport al projecte. «Entenem que és un projecte interessant a escala de ciutat», explica Aragonès.
Ja s’està en converses amb noves associacions per explicar-los els beneficis d’aquest model energètic i «continuar sumant grup». «A Reus hi ha moltes entitats i són molt diverses, i així volem que tinguin una oportunitat de fer xarxa i trobar-se a través d’aquest camí», assenyala Aleix Manonellas, d’Enernou i l’eix de sobirania energètica de la comunalitat. «La nostra cooperativa, volem que sigui generada a partir de connectar entitats de la ciutat i de donar possibilitats a les persones que en pertanyen», afegeixen dos components més del consell rector de la comunitat energètica.
A partir d’ara, el futur més immediat consistirà a trobar nous socis, així com llocs on col·locar les plaques solars fotovoltaiques i executar les primeres instal·lacions de titularitat cooperativa. «La idea és que siguin cobertes de les entitats de Reus, si és possible, com podria ser un local social, o si titulars ens en cedissin o poguéssim arribar a un acord de lloguer», detalla Joan Francesc Roca, també d’Enernou i l’eix de sobirania energètica de la comunalitat.
Roca comenta que el projecte respon a dos objectius prioritaris. El primer, «que la gent pugui accedir a l’ús d’energies renovables». «La majoria de les persones viuen en edificis plurifamiliars amb cobertes on no caben o no es poden col·locar plaques i la cooperativa és una oportunitat que puguin emprar energia renovable», especifica. A més, s’espera que la proposta desemboqui en un «estalvi econòmic» en la factura de la llum. Podran accedir a l’energia compartida els domicilis que es trobin en un radi de dos quilòmetres respecte de la instal·lació fotovoltaica.
Aragonès afegeix que hi ha projectes semblants a l’Electra a Catalunya, però que «a Reus no en teníem». «Ens permet crear aquests béns comuns urbans i una xarxa de suport mutu entre les persones per aconseguir estalvis comunitaris», conclou.
Consum responsable
Els dos membres del consell rector de la comunitat energètica amb qui ha pogut parlar Diari Més apunten que «ens hem trobat una colla de persones que tenim inquietuds similars en el món de l’energia, que entenem que és un problema que ens pot afectar a tots, i ens sembla que, com que fem ús de l’energia, podem fer un pas més, intentar canviar el model de consum».
Mencionen que, diàriament, la manera de funcionar es basa en una situació de dominació «entre qui produeix i distribueix i els usuaris, que no passem a ser res més que consumidors sense gaires més drets».
Amb les comunitats energètiques, un sistema «més particularitzat, més petit, més abastable», «no només tenim dret, sinó que prenem decisions». «Hem de canviar la manera de relacionar-nos amb el consum, així com la manera de pensar quina energia utilitzem i quina necessitem», afegeixen.
Les persones i entitats interessades a sumar-se a l’Electra poden trobar els detalls al portal web electradereus.coop i contactar-hi a través de l’adreça de correu electrònic info@electradereus.coop.