El poble de Tarragona on s’elabora un dels millors panellets de Catalunya
Una pastisseria d’aquest municipi ha aconseguit el Panellet de Bronze a la Ruta dels Millors Panellets de Catalunya
El municipi de Riudoms, al Baix Camp, pot presumir d’elaborar un dels millors panellets de Catalunya. La pastisseria Xocosave ha obtingut el Panellet de Bronze 2025 a la Ruta dels Millors Panellets de Catalunya, un certamen que premia els millors dolços tradicionals del país amb motiu de la Castanyada.
En aquesta edició, el Panellet d’Or ha estat per a la pastisseria Faixat, de Barcelona, mentre que la Fleca Rovira, de Santa Agnès de Malanyanes, s’ha emportat el Panellet de Plata. El tercer guardó, el Panellet de Bronze, ha recaigut en Xocosave, l’obrador de Riudoms, que ha competit amb més de cinquanta establiments de tot Catalunya.
El concurs, organitzat per l'Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics amb el suport del Gremi de Flequers de Barcelona, reconeix la qualitat, la textura i el sabor dels panellets elaborats de forma tradicional. La cita s’ha consolidat com un referent al món de la pastisseria catalana, especialment durant la celebració de Tots Sants.