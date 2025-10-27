Diari Més

Més d'un centenar de persones caminen pel Taller Baix Camp

La caminada va començar davant la Masia Roig, tot i la mala climatologia durant el matí

Fotografia de la Caminada solidària del Taller Baix Camp 2025.

Fotografia de la Caminada solidària del Taller Baix Camp 2025.Gerard Martí

Miquel Llaberia
Miquel Llaberia

Tot i la jornada matinal de fred, vent i pluja la comunitat del Taller Baix Camp no es va amilanar davant l’arribada d’un clima més semblant a la tardor. Més d’un centenar de persones es van reunir ahir diumenge 26 d’octubre davant de la Masia Roig, al carrer Capçanes número 4, per celebrar la Caminada Popular Reus - Tardor, amb l’objectiu de donar suport i visibilitzar la tasca de l’entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de centenars de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Reus i la comarca del Baix Camp. Uns minuts després de les 9.30 hores, la banda Batukats del Bolet van ser els encarregats d’amenitzar i donar el tret de sortida de l’esdeveniment amb el seu ritme festiu i amb gresca assegurada tant pels assistents com els voluntaris i organitzadors.

En acabar el recorregut -que es dividia en dos traçats diferents, un d’11,5 quilòmetres de distància i l’altre de 4,5 quilòmetres-, els participants van gaudir d’una jornada agradable al jardí sensorial de la Masia Roig. Allí van celebrar un vermut i una barbacoa amb preus solidaris amb l’entitat. A més, es va dur a terme un taller de paper reciclat, una de les activitats artesanes del centre ocupacional.

