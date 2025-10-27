Solidaritat
Més d'un centenar de persones caminen pel Taller Baix Camp
La caminada va començar davant la Masia Roig, tot i la mala climatologia durant el matí
Tot i la jornada matinal de fred, vent i pluja la comunitat del Taller Baix Camp no es va amilanar davant l’arribada d’un clima més semblant a la tardor. Més d’un centenar de persones es van reunir ahir diumenge 26 d’octubre davant de la Masia Roig, al carrer Capçanes número 4, per celebrar la Caminada Popular Reus - Tardor, amb l’objectiu de donar suport i visibilitzar la tasca de l’entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de centenars de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Reus i la comarca del Baix Camp. Uns minuts després de les 9.30 hores, la banda Batukats del Bolet van ser els encarregats d’amenitzar i donar el tret de sortida de l’esdeveniment amb el seu ritme festiu i amb gresca assegurada tant pels assistents com els voluntaris i organitzadors.
En acabar el recorregut -que es dividia en dos traçats diferents, un d’11,5 quilòmetres de distància i l’altre de 4,5 quilòmetres-, els participants van gaudir d’una jornada agradable al jardí sensorial de la Masia Roig. Allí van celebrar un vermut i una barbacoa amb preus solidaris amb l’entitat. A més, es va dur a terme un taller de paper reciclat, una de les activitats artesanes del centre ocupacional.