Societat
Més de 500 alumnes de Reus celebren la Diada del Clima a la plaça de la Llibertat
Els alumnes han llegit manifestos contra el canvi climàtic.
La plaça de la Llibertat de Reus ha acollit aquest divendres la celebració de la Diada del Clima, una jornada festiva i reivindicativa amb motiu del Dia Internacional Contra el Canvi Climàtic. L’acte s’emmarca dins del Programa d’Educació Ambiental Escoles Reus 2030, impulsat per la Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Reus.
Més de 500 alumnes de centres com Pare Manyanet, Escola Montsant, La Presentació, CEE Alba, Col·legi Sant Josep, Maria Cortina, Lycée Français, Isabel Besora, Prat de la Riba, Baix Camp i Gabriel Ferrater i Soler han recorregut els carrers fins a la plaça amb cartells elaborats a les aules. Aquest material s’ha creat a partir d’un treball previ de debat i exposició sobre el canvi climàtic.
Els cartells portaven missatges com “No hi ha planeta B”, “No embrutem el mar” o “Cuidem el planeta que només en tenim un”, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de petites accions diàries per combatre el canvi climàtic.
Un cop a la plaça, els alumnes han llegit manifestos reivindicatius on reclamaven mesures concretes, com la reducció de la contaminació, la reutilització i el reciclatge de residus, la disminució del consum d’aigua i la protecció dels mars i oceans.
El programa Escoles Reus 2030 treballa amb els centres educatius per promoure cinc objectius vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides: promoure energia neta i assequible, vetllar per ciutats i comunitats sostenibles, fomentar una producció i consum responsables, lluitar contra el canvi climàtic i protegir el patrimoni natural de Reus.
A través d’activitats educatives, assessorament personalitzat i jornades ambientals com la Diada del Clima, el programa busca convertir les comunitats educatives en un motor de canvi pel planeta.