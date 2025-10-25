Societat
Reus celebra la Marxa per la Llengua, acte central del Correllengua 2025
La ciutat tanca un mes d’activitats dedicades a la llengua catalana amb una marxa festiva i la lectura del manifest a la plaça de la Llibertat
Reus ha celebrat aquest matí la Marxa per la Llengua, l’acte central del Correllengua 2025, una iniciativa que promou la defensa i la difusió de la llengua catalana. La jornada ha reunit centenars de participants i ha posat el punt final a un mes d’activitats culturals, educatives i populars celebrades arreu de la ciutat.
La marxa, de 12 quilòmetres i dividida en 13 trams, s’ha fet per relleus, amb un testimoni dissenyat per l’escultor reusenc Manel Llaurador que s’ha anat passant entre els participants. El recorregut ha finalitzat a la plaça de la Llibertat, on s’ha fet la lectura del manifest del Correllengua 2025.
El text reivindica la necessitat de mantenir el català com a llengua viva, útil i de cohesió social, i posa l’accent en la responsabilitat col·lectiva per garantir-ne l’ús en tots els àmbits de la vida quotidiana.
L’acte ha comptat amb la participació de més de 150 entitats del teixit associatiu, cultural i educatiu de la ciutat, així com amb el suport del Centre de Normalització Lingüística de Reus, el Pla Educatiu d’Entorn, Òmnium Cultural Baix Camp i l’Ajuntament de Reus. També hi han col·laborat diverses escoles, instituts i entitats veïnals.
La jornada ha culminat amb l’actuació musical del grup Mano’s Rock i un dinar popular organitzat per Cal Bacanal. A més, s’ha interpretat l’himne del Correllengua, compost per Xavier Ciurans amb la col·laboració de Fetitxe13, que enguany incorpora una nova estrofa escrita per Clara Colom per ampliar la mirada dialectal a tot el Baix Camp.
El Correllengua 2025 es va iniciar el 27 de setembre amb un concert a la plaça de la Llibertat i ha ofert durant un mes una programació variada amb música, tallers i activitats educatives coordinades pel Pla Educatiu d’Entorn. El cartell d’aquesta edició, obra de les dissenyadores Paula Solanellas i Alina Ballester, ha servit d’imatge per a totes les activitats.