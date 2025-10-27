Religió
Els 'rebels' de la Sang demanen ajut per recórrer el cessament de la junta
La Congregació ha distribuït un document demanant suport per "impugnar" la decisió de l'arquebisbe de Tarragona
La guerra interna a la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus continua tot i el cessament fulminant de tota la Junta de Govern per part de l'arquebisbe de Tarragona el passat dijous 23 d'octubre. Segons ha pogut saber Diari Més, el sector més contrari amb l'arquebisbat ha començat a distribuir entre els congregants un document amb la voluntat de mostrar el seu suport a l'anterior junta, actualment destituïda.
En aquest, es demana que la persona introdueixi el seu nom, cognoms, DNI i signatura amb el compromís de donar "el meu suport/encàrrec a qui correspongui per tal de recórrer/impugnar allà on calgui, el Decret emès amb data 23 d'octubre de 2025 per l'arquebisbe metropolità de Tarragona i primat Joan Planellas i Barnosell, pel qual es nomena un Comissari Delegat de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus". Actualment, s'ha constituït una Comissió Assessora dirigida pel Comissari Delegat, Javier Balañá de Eguía.