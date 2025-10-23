Església
L’arquebisbe de Tarragona cessa la Junta de Govern de la Congregació de la Sang de Reus
L’advocat Javier Balañá de Eguía, nomenat Comissari Delegat per tal que la dirigeixi temporalment i presideixi una Comissió Assessora
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha cessat l’actual Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus (RCPSNSJ) i ha nomenat Comissari Delegat de l’entitat l’advocat Javier Balañá de Eguía, que la dirigirà temporalment. Entre les responsabilitats que li han estat confiades hi ha la de presidir una Comissió Assessora, que estarà integrada per Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, com a Prior de Sant Pere, rector de la Puríssima Sang i prefecte de la congregació de la RCPSNSJ; Mn. Joan Anton Cedó Perelló, Vicari Episcopal de les Persones i antic Prior de Sant Pere; i Mn. Albert Fortuny Llaveria, com a expert en Dret canònic, a més d’altres persones que el propi Comissari Delegat pugui nomenar lliurement per a la vida ordinària de l’entitat i l’organització de la propera Setmana Santa.
Les tasques que el Comissari Delegat i la Comissió Assessora hauran de desenvolupar són: restablir les relacions institucionals amb les associacions -i especialment amb l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus-, reformar els Estatuts de la RCPSNSJ per a adequar-los a la normativa diocesana vigent, i revisar i actualitzar –si s’escau- el cens dels congregants, amb les diverses seccions per tal de poder, posteriorment, convocar noves eleccions per a la renovació dels membres seglars de la Junta Directiva de la Congregació.
El Dr. Joan Planellas ha signat el Decret de nomenament aquesta tarda, el qual ha estat notificat a la fins ara Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus.