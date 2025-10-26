Successos
Ferida greu després de xocar amb el cotxe contra la font de la plaça del Canal a Reus
La jove va ser rescatada pels Bombers i traslladada en estat greu a l'Hospital de Reus
Una jove ha resultat ferida greu aquesta matinada a Reus després de col·lidir contra la font de la plaça Canal amb el seu vehicle. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 2.48 hores.
Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions. Allà han comprovat que la conductora es trobava conscient i no havia quedat atrapada dins del vehicle. Segons informen, al cotxe només hi viatjava aquesta persona i no hi ha hagut cap altre vehicle implicat en l’accident.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès la víctima al mateix lloc dels fets i posteriorment l’ha traslladada a l’Hospital de Reus en estat greu. Els Bombers han assegurat la zona i han col·laborat en les tasques d’assistència i neteja de la via.