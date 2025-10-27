Cultura
Els artistes ja poden sol·licitar el permís per actuar al carrer: "Una lluita de més de 10 anys"
L'autorització donarà l'empara legal per representar el seu art en uns llocs i moments concrets
Els artistes urbans ja poden donar-se d’alta al registre de l’Institut Municipal Reus Cultura (IRMC), demanar el permís i reservar els espais i franges horàries per actuar als carrers, que s’hauran d’anar renovant mensualment. «L’IRMC anirà rebent les peticions i, a partir de l’ordre de sol·licituds, donarà les autoritzacions als artistes», concreten fonts municipals. El projecte va començar a caminar definitivament el divendres 17 d’octubre i garantirà una empara als intèrprets que desitgin compartir el seu art a la via pública. El tràmit pot completar-se via presencial o telemàtica.
«Estic al·lucinant; estic supercontent, no tinc paraules per expressar-ho», celebra D James, músic i president de l’Associació de Músics i Artistes Urbans de Reus (AMAUR). James subratlla que ha estat «una lluita de més de 10 anys, que ha culminat amb un projecte que tots volíem» i que, en línies generals, permet «donar una legalitat als artistes al carrer». «Fins fa poc, estàvem actuant sense cap empara legal i estàvem exposats a la intervenció policial: mai no hem rebut cap multa ni ens han requisat els instruments, però sí que ens han fet fora en incomptables ocasions i, a part de la vergonya que passes, significa que ja no treballes», recorda. «És una victòria total», comenta.
Tal com es va informar en el seu moment, amb l’aprovació inicial del reglament hi haurà rotació entre els artistes: només es podrà reservar el mateix punt d’actuació dues vegades al dia, i tres a la setmana. Les franges horàries estaran compreses entre les 10.30 i les 13.30 hores i de 17.30 a 20.30 h. Així mateix, per garantir la qualitat de les representacions, els interessats hauran de compartir una mostra de la seva activitat, que serà avaluada per una comissió.
El reglament d’artistes al carrer ha estat una feina transversal que ha superat les barreres dels canvis de mandat. L’objectiu inicial era oferir un paraigua que donés «tranquil·litat, seguretat, empara» als artistes urbans i, alhora, que «posés en relleu la seva feina», tal com va expressar el regidor de Cultura, Daniel Recasens, a aquest rotatiu. El text, preparat en col·laboració amb els diferents grups municipals, va evolucionar i va passar de referir-se únicament als músics per abastar la resta de disciplines artístiques: músics, cantants, dibuixants, caricaturistes, actors, rapsodes, monologuistes, titellaires, artistes de circ...
Els últims mesos, James i els seus companys han completat un període de prova «per anar coneixent els llocs i l’opinió dels comerciants i veïns». El músic menciona que, d’una trentena de punts, només hi ha hagut «tres o quatre queixes», per casuístiques com podria ser la presència d’una persona malalta en un pis superior, de forma que s’ha pogut solucionar el problema movent-se 50 metres. «Suposo que ara hauran decidit uns llocs per començar el projecte que s’aniran ampliant amb el temps», pensa. De retruc, proposa que l’AMAUR continuï participant en el desplegament del reglament.
Tarragona
Mèdol fusiona estètica i reivindicació amb 'Fiat ars, pereat mundus'
Redacció
Baix Camp
El cantant de Tarragona que podria representar Espanya a Eurovisió
Daniel Cabezas Ramírez