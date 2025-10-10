Viral
El cantant de Tarragona que podria representar Espanya a Eurovisió
L’artista, que va participar a 'Tu cara me suena', és un dels 18 seleccionats per competir al Benidorm Fest
Mikel Herzog Jr., natural de Cambrils, és un dels 18 seleccionats per competir al Benidorm Fest 2026, l’avantsala espanyola per al Festival d’Eurovisió. Amb una sòlida formació artística, el jove cantant, actor i ballarí aspira a convertir-se en el pròxim representant d’Espanya en el certamen musical més important d’Europa.
La música corre per les venes de Mikel. Fill del cantant Mikel Herzog —qui va representar Espanya a Eurovisió 1998— i de Mavi, excorista d’Isabel Pantoja, va créixer envoltat de melodies, escenaris i assajos. Tant ell com el seu germà Iván han compartit que van aprendre a cantar abans que a parlar, fet que deixa clar que el talent no és casualitat.
El cambrilenc ja ha trepitjat importants escenaris. Ha brillat al teatre musical amb obres com Asesinato para dos, on va interpretar l’oficial Marcus Moscowitz, i també s’ha donat a conèixer al gran públic gràcies a la seva participació al programa Tu cara me suena, on es va posar a la pell d’artistes com Benson Boone, Abraham Mateo o Damiano David, el vocalista de la banda Maneskin.
El seu estil versàtil, que combina cant, interpretació i ball, el converteix en un artista complet i amb projecció. A les xarxes socials acumula milers de seguidors —més de 89.000 a TikTok i 35.000 a Instagram- el que demostra la seva capacitat per connectar amb el públic i moure’s amb facilitat en l’entorn digital, cada vegada més influent en el panorama musical.
A més del llegat del seu pare, Mikel també té un vincle especial amb Nina. L’artista catalana va representar Espanya a Eurovisió l'any 1989 i aquest any va compartir escenari amb ell a Tu cara me suena, quan van interpretar junts la cançó "Nacida para amar".
El Benidorm Fest 2026 se celebrarà del 10 al 14 de febrer, amb dues semifinals i una gran final. Amb més de 900 propostes rebudes, només 18 artistes han estat elegits per competir pel micròfon de bronze. Será Mikel Herzog Jr. el pròxim en seguir el camí del seu pare i trepitjar l’escenari d’Eurovisió?