Cultura
Mèdol fusiona estètica i reivindicació amb 'Fiat ars, pereat mundus'
El Centre d’Arts Contemporànies acull dues jornades de taules rodones, el 24 i 25 d’octubre, per reflexionar sobre el paper de l’art en un «món en flames»
Mèdol – Centra d’Arts Contemporànies de Tarragona presenta el seu nou projecte FIAT ARS, PEREAT MUNDUS. Entre el 24 i 25 d’octubre, aquesta iniciativa planteja unes jornades de trobada, reivindicació i taules rodones amb la participació de diferents artistes i col·lectius. A càrrec de Künstainer i CaldodeCultivo, l’acte gira al voltant de la «urgència» d’explorar el paper que poden jugar l’art i l’estètica en un «món en flames», com a vies de resistència i reivindicació política.
Les trobades reuniran ponents de diferents perfils (artistes, dissenyadors, arquitectes, pensadors...) i es plantejaran desafiaments existencials que amenacen la societat a través de les arts plàstiques, combinades amb el debat, conferències i performances.
El divendres 24, els artistes convidats a la taula rodona són: CaldodeCultivo Enmedio, Todo por la Praxis i Tau Luna Acosta. Dissabte 25, hi participaran Urbano, Democracia i Neutopies. Cada artista/col·lectiu oferirà una ponència d’uns 25 minuts i presentarà un «manifest» que doni resposta als plantejaments del projecte. La conclusió de cada taula rodona serà acompanyada per un col·loqui final. A més, les ponències seran enregistrades en vídeo i s’escriurà un llibre amb les aportacions i idees dels debats.
Les trobades se celebraran a la Sala Plana de la Casa Canals entre les 18 i les 21 hores. L’accés és totalment gratuït i obert a la ciutadania. Es pot consultar més informació sobre els artistes participants en l'espai web de Mèdol.