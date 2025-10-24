Política
A la tercera no és la bona amb l'oposició
Per tercer any consecutiu els grups de l'oposició no donen suport a les ordenances fiscals, criticant punts com la taxa de les escombraries
Tercer any d’ordenances i impostos de la corporació municipal i l’oposició torna a carregar contra una estratègia fiscal que no comparteixen i que es debatrà en el ple d’avui. Entre les crítiques hi treuen el cap alguns brots verds tímids enmig d’un mar de retrets. «Ens han acceptat tres propostes que els vam fer, com per exemple, l’ampliació de la bonificació al 95% de l’IBI durant els 10 primers anys a les empreses de nova creació amb una inversió de més d’1,5 milions d’euros i que tinguin més de 3 treballadors», apunta la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sílvia Virgili. «Nosaltres vam presentar una proposta, que des de Redessa ens van dir que no ho acceptaven, però ho hem vist que ara ho accepten i fa gràcia. Ens referim a la bonificació a l’IAE per les empreses que s’instal·lin al Tecnoparc si contracten un transport col·lectiu pels seus treballadors», apunta la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Reus, Mònica Pàmies.
Amb això i poc més a esmentar finalitza la treva, comença el foc real i, probablement, al titular de l’àrea d’Hisenda li comencen a xiular les orelles. La primera crítica, compartida de manera generalitzada per l’oposició, ha estat un cop més els tempos en la tramitació de les ordenances. «Tot ha anat a correcuita, ja que fins dijous de la setmana passada no ens van entregar tota la documentació, la reunió amb el regidor va ser el divendres i la comissió informativa el dilluns. Ha estat poc temps per treballar-ho i ens xoca, perquè quan els socialistes estaven a l’oposició sempre recriminaven això que ara fan», critica Pàmies.
Pel que fa al contingut els grups han estat contundents en enumerar diverses de les qüestions en contra. En el cas del grup municipal de Junts per Reus, la seva portaveu, Teresa Pallarès, lamenta que el govern municipal no hagi optat per una rebaixa de la pressió fiscal. En lloc d’això apunten a l’increment en diverses àrees com l’aigua, la zona blava o el servei del cementiri, que s’ajusten a l’IPC, i que durant el mandat les taxes de terrasses i de guals han augmentat en un 40% i el servei de grua en un 66,5%. En definitiva, defensa que les xifres mostrades «escanyen» a les famílies i les empreses reusenques i demanen una rebaixa dels impostos, observació en la qual coincideixen els populars. «Necessitem que hi hagi rebaixes en l’exageració que vam patir durant el primer any de mandat. En aquell moment van jugar tan fort amb els increments, que gairebé la resta d’anys no tenen cap marge», remarca Virgili. En aquest àmbit, el grup municipal de Vox a Reus es mostra també contundent: «Aquests pressupostos reflecteixen la falta de rumb del govern de Reus: impostos altíssims, una despesa polític disparat i zero alleujaments per a famílies, autònoms i classe treballadora». Davant d’aquesta situació, Junts per Reus proposarà una reducció de l’IBI d’un 1% en els dos anys següents i reduir l’ICIO, situat per sobre de la mitjana catalana.
Un altre punt que ha generat polseguera ha estat l’ordenança referent a l’aigua, on partits de l’oposició demanen redissenyar els trams. «Demanem un tram inferior al mínim tram que han marcat. Creiem que en els habitatges que hi resideixin una, dues o tres persones, mai arribaran al mínim establert, i, per tant, pagaran una quota fixa de l’aigua que no fomenta l’estalvi», considera Mònica Pàmies. Per un altre costat, la regidora popular assenyala el «despropòsit» de continuar apostant per la Ganxeta, alhora que el govern municipal anunciava la creació de més estacions del servei: «La Ganxeta està resultant deficitària i suposarà una pèrdua de 300.000 euros pel 2026. És un forat negre».
Brossa per metre quadrat?
Un dels punts més criticats per part de l’oposició ha estat la taxa de les escombraries, en què, segons els juntaires, en línies generals suposa un increment tot i la nova distribució dels trams. Per una altra banda, Junts, CUP i PP van més enllà i assenyalen que no entenen per què l’impost es definirà d’acord amb els metres quadrats de l’habitatge. «Hi pot haver el cas d’un pis antic de 120 metres quadrats on viu una senyora gran, que el té de tota la vida i viu una sola persona que no generarà tanta brossa com una família sencera», valora la portaveu dels cupaires. Per aquest motiu, defensen que la taxa hauria d’anar segons la generació de brossa dels particulars i Junts per Reus proposa fer-ho tenint en compte el padró d’habitants. «No és just ni equitatiu. S’ha de pagar en funció dels residus que es generen», asseveren els juntaires. En resum, la regidora cupaire expressa el que, probablement, opinen tots els grups de l’oposició del consistori ganxet, independentment del seu color: «Si es votés l’ordenança sencera, nosaltres faríem esmena a la totalitat. No ens agrada res».