Efemèride
Reus i Riudoms seran els escenaris dels actes d’obertura de l’Any Gaudí
La commemoració començarà el dissabte 8 de novembre a la tarda
L’Any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l’arquitecte, s’encetarà el 8 de novembre en «els dos escenaris de la seva infantesa», Reus i Riudoms. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, va subratllar, durant el ple del Parlament de Catalunya celebrat ahir, que es tracta d’una «efemèride especial» i que s’hi està treballant perquè «tingui la rellevància que mereix i a l’altura de la figura de Gaudí».
El Departament destinarà a l’Any Gaudí 6,5 milions d’euros. Pràcticament la meitat —3 milions— anirà adreçada a una línia d’ajuts «per tal que tots els agents implicats puguin celebrar i organitzar activitats àmplies, diverses i que aquesta commemoració tingui un caràcter plural, molt participatiu i molt, molt descentralitzat». Hernández va detallar que, en la programació, que s’allargarà entre el 2025 i el 2026, s’inclourà una exposició amb un recorregut immersiu sobre l’obra de l’arquitecte, un congrés acadèmic, una sèrie documental i un acte a la Sagrada Família, el 10 de juny del 2026. «Estic convençudíssima que aquesta efemèride servirà perquè els catalans coneguem amb més profunditat i en altres dimensions, i de manera molt diferent, la figura de Gaudí», va tancar la consellera.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, destaca que l’Any Gaudí és «una oportunitat per a la ciutat de posar en relleu els orígens i els paisatges que van inspirar a un dels nostres fills il·lustres més universals». La batllessa considera que la commemoració servirà per «projectar i donar a conèixer encara més la figura del genial arquitecte, així com la ciutat, que es bolcarà amb l’efemèride» i aprofita per animar «els reusencs i reusenques i tots aquells qui admiren el genial arquitecte a participar en els actes d’inauguració de l’Any Gaudí a Catalunya a Reus del dissabte 8 de novembre a la tarda».
En paral·lel, la ciutat s’està preparant per a l’efemèride i perquè «es respiri Gaudí per totes bandes», tal com va detallar la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, a aquest rotatiu durant l’estiu. A banda de la renovació del Gaudí Centre, l’equipament dedicat a la seva obra i figura, el consistori està plantejant crear una nova ruta que expliqui «el context històric i geogràfic», amb possibles parades com la seva casa natal, al carrer de Sant Vicenç, o l’escultura que l’evoca en la seva infantesa, obra d’Artur Aldomà. També s’idearan exposicions i actes variats. «Volem que la ciutadania reusenca sàpiga que se celebra l’Any Gaudí i que també faci d’ambaixadora», expressava l’edil.
Excepcional interès públic
El Govern de l’Estat va catalogar la celebració com a «esdeveniment d’excepcional interès públic» perquè és una «ocasió única per posar en relleu el llegat urbanístic i arquitectònic de l’artista». Des de la Generalitat, Hernández va remarcar els objectius de l’efemèride: «Explicar, a partir de totes les obres al llarg del país, la figura de Gaudí; explorar la seva dimensió artística i científica per aprofundir en el seu coneixement, i acostar la figura i obra, en totes les seves dimensions, al conjunt de la ciutadania».
Reus
Sergi Peralta Moreno