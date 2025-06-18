Equipaments
El Gaudí Centre actualitzarà l’equipament i modernitzarà els continguts sobre el geni arquitecte
L’empresa adjudicatària del concurs públic ha estat NAM ARQ Studio S.L.
El Gaudí Centre Reus ha presentat el que serà la seva pròpia renovació museogràfica, resultat del concurs d’idees per a l’elaboració del projecte bàsic i executiu per a la reforma integral dels continguts museogràfics del centre d’interpretació. En la presentació l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita i la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, han donat a conèixer l’empresa adjudicatària del concurs públic, NAM ARQ Studio S.L. qui ha presentat els trets principals de la seva proposta.
NAM ARQ Studio S.L. s’ha adjudicat el contracte amb un pressupost de 183.698,96 euros, i ja està treballant en la redacció del projecte.
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus ha afirmat que «en el seus divuit anys de vida, el Gaudí Centre ha estat un pol d’atracció indiscutible per a la ciutat, però l’avenç en les noves tecnologies en l’àmbit museístic, suposa una oportunitat per a continuar mantenint l’èxit del centre i continuar sent un referent internacional del il·lustre arquitecte Antoni Gaudí».
Per aquest motiu l’Ajuntament ha fet una clara aposta per la renovació integral dels continguts expositius del museu, que suposarà una inversió que superarà el 3,7 milions d’euros.
La regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, al seu torn, ha explicat que «el projecte proposat per NAM ARQ Studio té l’objectiu de renovar l’equipament i modernitzar la museografia i els espais d’exposició, actualitzant-los amb els nous recursos disponibles al mercat i reforçant el lligam entre Gaudí i la seva ciutat, Reus».
Tot i mantenint la temàtica general que explica de manera entenedora l’obra d’Antoni Gaudí i també la seva persona, entorn i influències, la proposta explica perquè Gaudí és un dels arquitectes més universals del món i el fet que la seva obra continua sent actual i referència per a qualsevol arquitecte. A més es dona un pas més enllà per oferir una mirada més profunda, innovadora i multidisciplinària sobre el geni.
Pel que fa el nou muntatge expositiu busca actualitzar i millorar el centre d’interpretació amb una museografia atractiva i innovadora, referent a nivell d’accessibilitat i amb suports que no només informaran, sinó que pretenen interactuar i estimular la imaginació i les emocions de les persones que visitin el centre. Espais immersius, vídeomappings o elements interactius que han de fer de la visita una experiència sensorial, viva i multidimensional que captivarà, educarà i inspirarà de manera única a tots els públics.
En la primera fase d’execució es renovarà l’audiovisual de la tercera planta, amb la creació d’un espai de projecció immersiva, inici de la visita al museu, que s’inaugurarà el 2026 coincidint amb l’Any Gaudí, quan es commemoren els 100 anys de la mort del genial arquitecte i durant el qual estan previstes moltes altres activitats al voltant de la seva obra i figura a Reus.
Projecte
El projecte guanyador proposa reorganitzar l'interior amb nou mobiliari en planta baixa, l'optimització dels recorreguts i el trasllat de l'administració-sala de reunions a la primera plant, a més d'una organització de tot el conjunt amb un recorregut més clar, net i intuïtiu.
També aposta per la renovació de la museografia de les plantes superiors, més immersiva, accessible i interactiva, que utilitzarà mitjans d'última tecnologia amb videomappings, audioguies, realitat virtual i una gestió digital del conjunt. S'aposta també per una senyalística més moderna i actual que s'adaptarà a elements de façana, panells, cartel·les...
Es millorarà i renovarà els materials interiors, tant de l'envolvent com la de la museografia, creant una estratègia sensorial més còmoda i sostenible pels visitants i treballadors del centre.
A més es reduirà l'impacte ambiental amb un nou sistema d'il·luminació més sostenible i flexible i s'aprofitarà la llum natural en alguns espais com zones d'administració o sales pedagògiques.
Proposta museogràfica
La planta 3 es dedicarà al Gaudí més universal. Aquesta proposa un enfocament a la dimensió global i influència internacional de Gaudí. Permet explorar com la seva obra transcendeix les fronteres de Catalunya i esdevé un referent mundial de l’arquitectura. Al mateix temps, convida a descobrir la persona darrere el geni. Dins aquest àmbit s’emmarca l’espai audiovisual immersiu, que serà el primer dels àmbits en desenvolupar-se museograficament.
A la planta 2 s'explicaran les claus per entendre Gaudí. Aquest àmbit suggereix una mirada més didàctica i profunda sobre com apreciar i entendre l’arquitectura de Gaudí. Es planteja com una experiència per ensenyar a públic a «llegir» la seva obra, descobrint els detalls, simbolisme i tècniques que la fan única. Els subàmbits que desenvolupen aquest àmbit són els següents: Eclecticisme, Espiritual, Científic; Innovador, Oficis, Llum i Natura.
Finalment, a la planta 1 es suggereix un recorregut evocador per la Reus que va conèixer Gaudí. Entre el 1852 i el 1926, anys del naixement i la mort de Gaudí, Reus va viure una transformació extraordinària que la va convertir en un dels epicentres econòmics, culturals i socials de Catalunya.