Reus es prepara per a l’Any Gaudí: idea una nova ruta i renovarà el Gaudí Centre
L'Ajuntament anhela que la ciutat «respiri Gaudí per totes bandes» i que la població es faci seva la commemoració
El 2026 es commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Per celebrar la seva vida i obra, l’Ajuntament de Reus ja està preparant un seguit d’actes perquè «la ciutat es vesteixi de Gaudí, que es respiri Gaudí per totes bandes», expressa la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó. Apunta que l’efemèride ha de ser «un revulsiu» perquè «es vegi molt clara l’associació entre l’il·lustre i universal arquitecte i la ciutat que el va veure néixer» i posar la capital del Baix Camp «als ulls de la gent». A la ja anunciada renovació del Gaudí Centre, s’esperen més propostes innovadores que «deixin un llegat, que romanguin». S’està plantejant crear una nova ruta, específica per a l’ideòleg de la Sagrada Família.
El consistori està pensant dissenyar un recorregut guiat que se centri en la figura de l’arquitecte i que expliqui «el context històric i geogràfic, què va passar, com és que no tenim cap obra, però que n’hi hauria pogut haver alguna, com va ser la façana del Santuari de Misericòrdia, o la seva relació amb els contemporanis», desgrana Llauradó. «Creiem que això pot donar molt de joc», opina. A Reus, en aquests moments, hi ha indrets vinculats a Gaudí com l’escultura que l’evoca en la seva infantesa, obra d’Artur Aldomà, o la seva casa natal, situada al carrer de Sant Vicenç, a escassos metres del monument.
La transformació del Gaudí Centre començarà per la tercera planta, amb la creació d’un espai immersiu que voldria inaugurar-se de cara el juny del 2026. La data no és atzarosa, atès que el geni va traspassar el 10 de juny del 1926. L’objectiu municipal és licitar els treballs a l’octubre. Així mateix, Llauradó assenyala que la intenció és executar el projecte «sense haver de tancar el centre d’interpretació en cap moment».
La reforma no es limitarà només a aquesta acció, sinó que anirà més enllà. Amb tot, anirà de bracet «amb les fonts de finançament que puguem ser capaços d’anar aconseguint». L’edil considera que la iniciativa «té una rellevància que, fins i tot, traspassa la mateixa ciutat i que pot generar interès de poder col·laborar perquè sigui una realitat a escala de demarcació, de país i d’Estat». «L’immersiu ja disposa de finançament i, per això, és per on es comença; per sort, aquests projectes que són d’envergadura es poden anar abordant per fases i això és el que preveiem», comenta Llauradó.
El Gaudí Centre ha celebrat el seu 18è aniversari. La regidora analitza que «el relat que ja està establert ens funciona molt bé i ara el que hem de fer és intentar que sigui molt més interactiu, experiencial, i actualitzar-ho amb els sistemes que hi ha en l’actualitat».
D’altra banda, l’edil de Projecció de Ciutat esmenta que la programació serà extensa i que implicarà exposicions i actes variats. «Volem que la ciutadania reusenca sàpiga que se celebra l’Any Gaudí i que també faci d’ambaixadora», menciona. «Serà molt transcendent aquest 2026 per a la ciutat i per ajudar-nos a explicar-nos més cap a fora; serà una oportunitat molt gran», conclou.