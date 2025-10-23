Formació
Com la tecnologia dona un cop de mà a la societat
La Casa d'Oficis tanca la seva desena edició amb la presentació dels projectes finals
Hom pot pensar en els videojocs com un mètode d’entreteniment pur i dur. La indústria, però, va molt més enllà. «Volem demostrar com les eines del món dels videojocs poden ajudar altres disciplines, com l’arquitectura», explicava el docent Marc Domènech. La Casa d’Oficis de Mas Carandell va tancar la seva desena edició amb la presentació dels projectes finals; uns treballs que compartien una temàtica en comú: el RENATUReus.
Els alumnes de l’especialitat de Creació d’Entorns i Efectes Visuals per a Videojocs van replicar en tres dimensions la transformació que viurà el pati de l’Escola Marià Fortuny per esdevenir un refugi climàtic. A partir dels informes i la memòria facilitats pel departament municipal d’Arquitectura, els estudiants van modelar les pèrgoles, arbres, flors i mobiliari que convertiran l’entorn educatiu en un punt d’ombra i refrigeri. No va ser una tasca senzilla. Plasmar les oliveres implicava un procés lent per la seva naturalesa, amb un tronc més gros i ple de detall. Tampoc fou un camí de roses digitalitzar de manera realista les disset tipologies de plantes que hi haurà.
Per la seva banda, el vessant de Creació i Producció Audiovisual donà veu a la riera de l’Escorial. No és un error tipogràfic. El seu documental permetia al barranc explicar la seva història en primera persona, des de ser un accident fronterer i límit de creixement fins a desaparèixer sota terra, sepultat pels barris Montserrat, Juroca i Fortuny. Amb material d’arxiu i testimonis gràfics i vivencials, la proposta relatava els canvis urbanístics del sud de la ciutat, des de la dècada de 1950 fins a l’actualitat. La professora Zoraida Rosselló va subratllar la «importància» d’aquesta mena de treballs «per recuperar i mantenir les memòries»; una memòria col·lectiva que sovint és «incompleta i fracturada».
Els arquitectes Anton Pàmies i Lluís Tarragó, els portaveus veïnals Pepita Roig i Domingo Martínez i els veïns Toñi Reche, Cori Prats, Claudi Vivas, Anna Maria Piñol, Joana Olivé i Joan Ben-Mohamed Romero són noms que comparteixen el seu testimoni: el barranc com a punt de joc i lleure, com a divisió física, com a frontera. Apareix, també, un fragment del NO-DO, en què es relatava l’acte d’inauguració del barri Fortuny, amb la presència del governador civil i un cardenal que va beneir les noves llars.
La Casa d’Oficis és una oferta formativa subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i cofinançada pel Ministeri de Treball i Economia Social, que ja està preparant la seva onzena edició. Per participar-hi, cal estar en situació d’atur, tenir entre 16 i 29 anys, disposar del graduat en ESO o similar i viure en un dels barris seleccionats. «Fer una desena edició vol dir que els resultats de les anteriors són bons; esperem poder-ho continuar fent», va valorar el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats.
