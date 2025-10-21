Festa
Una coca de 45 metres creuarà de punta a punta la plaça del Mercadal
En total es repartiran 1.500 racions de coca als assistents
Vermuts Miró, amb la col·laboració del mestre forner Xavier Pàmies Sistaré, l'Ajuntament de Reus i el Grup Cultural de Misericòrdies de Reus impulsa una activitat per aquest divendres 24 d'octubre a partir de les 19 hores; fer una coca de 45 metres de longitud que vagi des de la casa consistorial fins a la Casa Navàs. L'objectiu és organitzar una festa gastronòmica que oferirà un total de 1.500 racions de coca i batre rècords, ja que mai s'havia elaborat una coca de forner cremada amb vermut d'aquesta mida.
La directora general de Vermuts Miró, Montserrat Caelles, destaca que «estem molt orgullosos de participar en una iniciativa que uneix tradició i gastronomia. La Coca Ganxeta representa un homenatge a la nostra ciutat, al vermut i als oficis artesans». Per la seva banda, Xavier Pàmies apunta que la iniciativa «transmet més que fer una simple coca, és pertinença a Reus i a l'ofici». A més, els establiments de restauració ubicats al Mercadal oferiran Vermut Miró al preu especial d'un euro.