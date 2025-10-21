Salut
L'Ajuntament demana posar el focus en la detecció precoç de les ITS
Una quinzena de persones es van fer ahir la prova ràpida del VIH a la unitat mòbil de Creu Roja
La Comissió de Reus per a la prevenció del VIH-Sida i de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) va celebrar ahir 20 d’octubre el Dia Internacional de la Prova del VIH. Per tal de fer-ho, entre les 9 i les 14 hores una unitat mòbil de Creu Roja es va instal·lar a la plaça del Gegant Indi on s’oferia dur a terme proves ràpides del VIH i s’oferia assessorament i material divers relacionat amb malalties de transmissió sexual. «Volem aprofitar per posar el focus en una problemàtica que hi està havent pel que fa a la relaxació amb les mesures de prevenció dins de les conductes sexuals», afirma el regidor de Salut de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín.
Una anàlisi que des de l’Ajuntament han fet gràcies a dades aconseguides de l’estudi bianual Reus Cohort: «Hem detectat que hi ha una falta de l’ús del preservatiu i això ens porta al fet que s’hagin incrementat la quantitat de contagi de malalties de transmissió sexual com el VIH». Per aquest motiu, el regidor remarca la necessitat de fer assessorament i impulsar iniciatives com la realitzada ahir per revertir aquesta situació. A més, Martín també demana «fugir dels alarmismes» i considera rellevant «saber com més aviat millor si una persona ha estat infectada o no, perquè també sàpiga quin tractament necessita dur a terme», ja que «un altre tema que ens preocupa és que hem notat que la detecció precoç del VIH està disminuint».
En total 15 persones es van sotmetre a la prova ràpida del VIH, que consisteix en una punxada indolora en un dit i que permet tenir un resultat en pocs minuts. «Intentem que la gent vingui i es faci la prova ràpida. És una cosa molt important perquè hi ha molta gent que està convivint amb el VIH i no ho sap, aleshores una manera fàcil és fent aquesta prova», apunta Anna Torres, psicòloga del departament de Salut de Creu Roja de Tarragona. Ara bé, des de Creu Roja també insisteixen en el fet que és important conscienciar al voltant de les malalties de transmissió sexual i els mètodes de prevenció que existeixen, per aquest motiu en l’estand informatiu oferien als vianants informació relacionada amb diverses malalties i material com preservatius o lubricants. A més, també anunciaven serveis que ofereixen des de l’entitat com és el Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA), destinat a donar suport i acompanyament en els processos d’autonomia de persones que pateixen el VIH.
Sergi Peralta Moreno