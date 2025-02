Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han desenvolupat una nova prova que detecta el paràsit de la tricomoniasi, una de les infeccions de transmissió sexual més comú al món. El nou est és més ràpid, assequible i fàcil d'utilitzar. Dona el resultat en només quinze minuts, «amb la mateixa fiabilitat que els mètodes tradicionals», i costa menys d'un euro.

El dispositiu s'anomena ALFA (Aptamer-based Lateral Flow Assay, en les sigles en anglès) i s'ha desenvolupat amb una tecnologia «innovadora basada en aptàmers d'ADN», «seqüències curtes d'àcid nucleic capaces d'unir-se de forma molt específica a molècules diana». Els resultats d'aquesta recerca s'han publicat a la revista Sensors & Diagnostics.

La tricomoniasi la produeix el paràsit Trichomonas vaginalis, difícil de detectar perquè en molts casos la infecció no presenta símptomes i passi desapercebuda. Això dificulta el diagnòstic de la infecció i pot provocar complicacions en la salut reproductiva, augmentar el risc de transmissió del VIH i causar inflamació al tracte genital.

Els assajos han demostrat que la prova detecta concentracions molt petites del paràsit, sense mostrar reactivitat creuada amb altres microorganismes vaginals comuns. També manté «intactes les propietats» tot un any a temperatura ambient de 22 graus centígrads. No cal mantenir-lo refrigerat ni amb condicions especials d'emmagatzematge especials, fet que facilita la distribució a zones amb recursos limitats.

El test disseny innovador permet reduir costos de producció i augmentar l'estabilitat del mètode. El nou dispositiu desenvolupat per un equip d'investigadors de la URV costa menys d'un euro i el converteix en una opció «viable» per a programes de salut pública i per a països amb sistemes sanitaris menys desenvolupats. També és una prova molt senzilla de realitzar. Requereix tres passes i dona resultats en un quart d'hora. L'equip investigador treballa per ampliar la recerca i poder-la aplicar a altres patògens.