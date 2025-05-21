Salut
Reus activa el nou Servei d’Atenció a les Sexualitats per a Joves
Resoldrà dubtes relacionats amb temes com els anticonceptius, les ITS o l’orientació sexual
L’Ajuntament de Reus, amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut (ICS), ha inaugurat el Nexes, el nou servei d’atenció a les sexualitats adreçat a joves menors de 25 anys. Situat al Centre Cívic Gregal, serà un espai «confidencial i gratuït» i permetrà «resoldre dubtes amb informació veraç i rigorosa», tal com va detallar el regidor de Salut, Enrique Martín. «Es tracta d’actuar amb prevenció davant de possibles situacions de risc», va afegir.
Comptarà amb un equip multidisciplinari format per una psicòloga, una llevadora i una tècnica en salut sexual. L’horari serà els dimecres, de 16.30 a 20 hores. El punt oferirà informació sobre qüestions com la sexualitat, les primeres vegades, els mètodes anticonceptius la menstruació, les infeccions de transmissió sexual (ITS), l’avortament, la identitat i expressió de gènere i l’orientació sexual.
Una vegada al mes, de la mà d’Assexora’t, hi haurà la possibilitat de fer-se proves ràpides de VIH i sífilis. «Es tracta que el jovent pugui viure la seva sexualitat amb llibertat, coneixement i seguretat», va remarcar Martín. «Parlar de sexualitat no només és parlar de salut, sinó que és sinònim d’identitat, de relacions, de plaer, de límits i de drets, i això cal fer-ho en un espai en què el jovent se senti escoltat i no jutjat», va subratllar el regidor de Joventut, Daniel Marcos.
Martín va alertar que «hi ha més informació que mai i més desinformació que mai», motiu pel qual qualifica el projecte de «molt rellevant». El Reus Cohort, basat en enquestes destinades als joves d’entre 12 i 19 anys sobre comportaments i necessitats en matèria de salut, va evidenciar que, en general, hi ha un ús indegut dels preservatius, un excés de pornografia a la vida dels adolescents, un biaix de la sexualitat i un increment de les ITS.
Per la seva banda, Marcos va comentar que el Nexes neix com una «evolució» del Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats (PJAS) del Casal de Joves La Palma i que «ara fem un pas més enllà». A més de l’atenció, es duran a terme tallers i jornades amb «una mirada feminista i inclusiva» per parlar obertament de sexualitat, drets i relacions. La primera activitat serà el 28 de maig i estarà relacionada amb la menstruació conscient. «En un futur estudiarem com fer créixer el servei», va apuntar Marcos.
El Nexes permetrà complementar la unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) del CAP Sant Pere, que ofereix assessorament als joves en matèria de salut reproductiva, mètodes anticonceptius, prevenció de malalties de transmissió sexual, canvis corporals o atenció maternoinfantil, entre altres qüestions.
La gerent d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’ICS al Camp de Tarragona, Olga Ochoa, va detallar que «l’atenció al CAP Sant Pere es manté com estava ara» i que el Nexes permetrà ampliar el contacte amb els adolescents, davant la detecció de la necessitat «de tenir un lloc segur» fora d’un entorn sanitari que «a vegades fa respecte als joves sobre què diran o qui hi haurà a la sala d’espera».