Cultura
El Museu d'Art i Història de Reus s'inaugurarà a l'hivern de 2026
L'objectiu de l'acció, iniciada el passat mes de març, és remodelar l'espai i la museografia de l'equipament
El Museu d’Art i Història de Reus s’inaugurarà l’hivern de 2026 segons han confirmat fons de l’Ajuntament de Reus a Diari Més. Això significaria que l’Ajuntament compliria amb el termini establert en un inici, tot i l’encariment de les obres, en què asseguraven que el museu reobriria les portes l’any vinent. L’actuació va començar el passat mes de març amb un cost total que s’aproximava als 2,2 milions d’euros entre les obres, el mobiliari i la museografia. Les tasques de reforma es van adjudicar a l’empresa Construccions Asensio, SL, mentre que el subministrament de museïtzació i mobiliari es va encarregar a Amazing Up - Ingeniería Interactiva del Ocio, SL.
Mesos després del tancament del museu i l’inici de les obres aquest mateix rotatiu va avançar que les obres s’encarien en 226.478,25 euros per «imprevistos en l’obra». Precisament, aquest contratemps responia al descobriment d’unes encavallades que estaven tapades amb fals sostre i es va decidir deixar-les vistes perquè millorava l’amplitud de la sala i afavoria a la museografia. Aquest fet va comportar noves despeses derivades com eren la neteja de l’estructura, revestiments i pintura. A més, la instal·lació elèctrica, d’il·luminació i climatització també es va veure afectada per aquell canvi sobrevingut.
Relats museogràfics
En la reforma plantejada es pretén actualitzar els relats del Museu amb una nova museografia. Un primer, que s’endinsa en el període històric dels segles XVIII i XIX, que és quan es configura la ciutat contemporània que n’és hereva el Reus actual. Es contemplarà des d’una mirada polièdrica, amb la qual s’explicarà l’evolució de la ciutat en l’època que esdevenia com a segona ciutat de Catalunya.
Per un altre costat, hi haurà dos nous relats que es focalitzaran en la important col·lecció d’art que es conserva al Museu. L’activitat artística del segle XIX continuarà encapçalada per Marià Fortuny, el qual estarà acompanyat per altres artistes com Josep Tapiró o Badomer Galofre. El segon relat, que ocuparà la primera planta, mostrarà dues col·leccions d’art. Una primera a partir de la protecció de patrimoni durant la Guerra Civil, durant la qual el Museu va esdevenir espai de refugi d’obres del renaixement i del barroc, i una segona amb la col·lecció d’art gòtic d’Antoni Pedrol Rius.