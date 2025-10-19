Successos
El robatori del Louvre: sostretes en només set minuts joies de Napoleó i dels reis francesos
Els lladres van accedir al museu mitjançant un muntacàrregues, van rebentar una finestra i van fugir amb moto
Un grup de lladres ha robat aquest matí en només set minuts unes joies a la galeria Apol·lo del Museu del Louvre que tenen «un valor patrimonial i històric incalculable», va assenyalar el ministre francès de l’Interior, Laurent Núnez.
«Tinc una gran confiança que molt ràpidament trobem els autors i sobretot els béns robats», va declarar Núñez en una entrevista a l’emissora France Inter en la que els primers elements apunten que els lladres havien fet prospeccions prèvies.
El ministre no va voler precisar quins són les joies sostretes, més enllà que eren a la galeria Apol·lo, però Le Parisien va indicar que van ser nou peces de la col·lecció de joies de Napoleó i de la col·lecció dels reis francesos, inclosos un collar, una diadema i un colofó.
El que sí que va explicar és que van ser tres o quatre persones que van penetrar al museu utilitzant un muntacàrregues que els va permetre pujar fins el primer pis.
Allà van rebentar una finestra i es van dirigir a les vitrines on eren les joies i una vegada amb el botí van fugir amb moto.
El titular d’Interior va insistir que els lladres «van actuar molt molt ràpid», però també que les forces de l’ordre van acudir «immediatament», que estan mobilitzades i que en aquest tipus de successos el seu nivell d’èxit és superior al 50 %.
Núñez ha anat aquest matí, poc després del succés, que va tenir lloc entre les 9.30 i les 10.00 (entre les 7.30 i les 8.00 GMT), al Museu del Louvre, on també va anar la ministra de Cultura Rachida Dati.
El Louvre va ser totalment evacuat i estarà tancat durant tot el dia, sobretot «per preservar les proves» del robatori amb els que treballaran els investigadors, que tenen també imatges de videovigilància.
El ministre va reconèixer que «hi ha una fragilitat» en la seguretat dels museus francesos i per això es va llançar un programa per millorar la situació, i això també afecta el Louvre.
Alhora, va voler deixar clar que no «es pot impedir tot» i «no es pot esperar que el risc zero existeixi».
La Fiscalia de París, que és qui portarà les regnes de la investigació, va obrir una investigació per robatori en banda organitzada i associació de malfactors criminal.
El Louvre és el museu més visitat del món, amb 8,7 milions de persones l’any passat.