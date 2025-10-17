Salut
Últimes places per a les activitats lúdiques i divulgatives sobre recerca de l'IISPV a Reus
Les propostes es desenvoluparan demà, dissabte 18 d'octubre, pel centre de la ciutat
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) encara la recta final de preparatius per a la jornada La recerca en salut surt al carrer, que tindrà lloc aquest dissabte 18 d’octubre a diversos espais emblemàtics del centre de Reus i amb un programa d’activitats que combinen ciència, salut, història i entreteniment. Amb més de 250 inscripcions confirmades, queden les últimes places disponibles en algunes franges horàries d’activitats com la ruta històrica sobre salut o les proves mèdiques que es faran al Centre de Lectura. Per a l’escape room Investiga i ajuda’ns, que se celebrarà a l’antic hospital de Reus, les inscripcions estan totalment tancades. D’altra banda, els tallers científics, que tindran lloc al claustre de l’antic hospital, no requereixen inscripció prèvia i estaran oberts a totes les persones que hi vulguin assistir, de les 10.30 a les 13.30 hores i de les 17 a les 19 h.
L’objectiu de la jornada és apropar la recerca a la ciutadania d’una manera amena i participativa, en el marc del 20è aniversari de l’IISPV. L’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura donen suport a aquesta iniciativa que vol fer visible la tasca investigadora que es duu a terme al territori.
'Escape room' científic, tallers pràctics, proves mèdiques i rutes històriques
Els assistents podran convertir-se en investigadors per un dia a través de quatre propostes:
- Escape room Investiga i ... ajuda'ns!: un laboratori fictici a l’antic hospital Sant Joan on caldrà resoldre enigmes per salvar la recerca.
- Tallers Científics per un dia: activitats obertes per experimentar amb l’ADN i entendre conceptes científics de forma divertida. No cal inscripció prèvia.
- Espai Aquí et cuidem!: proves mèdiques com el test de glucosa o valoracions neuropsicològiques al Centre de Lectura.
- Ruta Salut a peu de carrer: recorregut patrimonial per descobrir espais històrics vinculats a la salut. Encara hi ha disponibilitat en les franges de tarda
Inscripcions obertes
Les activitats són gratuïtes i les inscripcions es poden fer a través del web de l’IISPV: www.iispv.cat.
